Asadove zadnje ure pred begom iz Sirije: o svojih načrtih ni povedal niti bratu

Bašar al Asad skoraj nikomur ni zaupal svojih načrtov za beg iz Sirije v primeru, da njegov režim pade. Za te načrte niso vedeli niti njegovi najtesnejši sodelavci, uradniki in sorodniki. Asad se je za odhod iz države odločil po tem, ko so mu zavezniki dali vedeti, da ne bodo poslali vojaške pomoči, da bi se obdržal na oblasti.

OGLAS

Sirski predsednik Bašar al Asad s soprogo FOTO: AP icon-expand

V soboto, 7. decembra, so bili sirski uporniki že pred pragom Damaska. In nekdanji sirski predsednik Bašar al Asad je sklical sestanek za okoli 30 načelnikov varnostnih sil na obrambnem ministrstvu. Le nekaj ur preden je zbežal v Moskvo, jim je Asad zagotavljal, da je ruska vojaška podpora na poti, kopenske sile pa pozval, naj vztrajajo na svojih položajih, je za Reuters povedal eden od poveljnikov, ki je bil na sestanku, a je želel ostati anonimen. Niti Asadovo civilno osebje ni vedelo nič o njegovih načrtih za beg. Asad je namreč vodji predsedniškega urada v soboto, ko je končal z delom, povedal, da gre domov. V resnici pa se je odpravil na letališče, je povedal eden od njegovih tesnih sodelavcev. Svojo svetovalko za medije Butaino Šaban je poklical in jo prosil, naj pride k njemu domov, da mu pomaga napisati govor. Ko je prišla na njegov dom, tam ni bilo nikogar. "Asad se ni niti upiral. Niti ni zbral svojih vojakov," je dejal Nadim Houri, izvršni direktor regionalnega možganskega trusta Arabska reformna pobuda. "Svoje podpornike je pustil, da so se sami soočili s svojo usodo," je dodal. Reuters se je o zadnjih Asadovih urah, preden je zbežal v Moskvo pogovarjal s 14 ljudmi, ki so seznanjeni z njegovimi zadnjimi dnevi na oblasti. Asad je do zadnjega iskal pomoč pri svojih zaveznikih, da bi se obdržal na oblasti, a ko je videl, da so mu šteti dnevi, je s pomočjo prevar in prikrivanja v tajnosti načrtoval plan B – svoj odhod iz Sirije.

Bašar al Asad FOTO: Profimedia icon-expand

Po besedah treh nekdanjih sodelavcev strmoglavljenega sirskega predsednika, Asad o svojem načrtu ni obvestil niti svojega mlajšega brata Maherja al Asada, ki je poveljnik elitne 2. oklepne divizije. Po padcu režima naj bi ta sicer s helikopterjem najprej odletel v Irak, od tam pa nato v Rusijo. Asad je svoja bratranca po materini strani, Ehaba in Ejada Mahlufa, prav tako pustil na cedilu, ko je Damask padel v roke upornikov, sta dejala sirski uradnik in libanonski varnostni uradnik. Asadova bratranca sta skušala z avtomobilom pobegniti v Libanon, a so nanju na poti streljali uporniki. Ehab je pri tem umrl, Ejad pa je bil ranjen. Letalo 'skril' pred radarjem Asad je iz Damaska pobegnil v nedeljo, 8. decembra, v zgodnjih jutranjih urah. Letalo je letelo z izklopljenim transponderjem, sta za Reuters povedala dva neimenovana regionalna diplomata. S pobegom iz Sirije se je končala njegova 24-letna vladavina in 13-letna državljanska vojna. Z letalom je najprej odletel v rusko letalsko bazo Hmheimim v sirskem obalnem mestu Latakija, od tam pa naprej v Moskvo. Njegova ožja družina, žena Asma in njuni trije otroci, so ga po navedbah treh njegovih nekdanjih tesnih sodelavcev že čakali v ruski prestolnici. Uporniki in državljani, ki so po padcu režima vdrli v predsedniški kompleks, so posneli stanje njegovega doma. Posnetki kažejo, da je na štedilniku ostala hrana, za seboj so pustili tudi številne osebne stvari, med drugim družinske albume ... Vse to nakazuje, da je bila odločitev o begu sprejeta v naglici.

Prosil za vojaško pomoč, a naletel na 'gluha' ušesa Po navedbah ljudi, s katerimi se je pogovarjal Reuters, je v dnevih pred padcem režima Asad mrzlično iskal pomoč pri svojih zaveznikih. 28. novembra, dan po sprožitvi obsežne ofenzive uporniških sil proti vladnim silam, je obiskal Moskvo, kjer je prosil za vojaško posredovanje ruskih sil. A Kremelj mu ni bil pripravljen priskočiti na pomoč. "Po potovanju v Moskvo je svojim poveljnikom in sodelavcem povedal, da prihaja vojaška podpora. Lagal jim je. Sporočilo, ki ga je prejel iz Moskve, je bilo negativno," je dejal Hadi al Bahra, vodja glavne sirske opozicije v tujini, ki se sklicuje na vir iz Asadovega bližnjega kroga in neimenovanega uradnika iz regije. Štiri dni pozneje, 2. decembra, se je z Asadom v Damasku srečal tudi iranski zunanji minister Abas Arakči. Do takrat pa so uporniki pod vodstvom islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS) že prevzeli nadzor nad Alepom, drugim največjim mestom v Siriji, in se širili proti jugu. Asad je bil med srečanjem vidno vznemirjen in je priznal, da je njegova vojska preveč oslabljena, da bi vzpostavila učinkovit odpor, je za Reuters povedal visoki iranski diplomat. Dodal je, da Asad sicer nikoli ni prosil, da bi Teheran napotil svoje sile v Sirijo, saj se je zavedal, da bi lahko Izrael vsako takšno posredovanje uporabil kot razlog za napad na iranske sile v Siriji ali celo na sam Iran.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je novinarjem v sredo dejal, da je Rusija v preteklosti veliko pomagala pri stabilizaciji Sirije, da pa je zdaj njena prednostna naloga vojna v Ukrajini. Ko je izčrpal svoje možnosti, je Asad na koncu sprejel dejstvo, da se njegovi vladavini bliža konec, zato se je odločil, da zapusti državo. Sirijo je opozicijskim silam prepustil brez upora.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Slavje in molitev v Siriji icon-picture-layer-2 1 / 9