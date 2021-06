Ašgabat najdražje mesto na svetu za tuje delavce

Ameriško podjetje za upravljanje premoženja Mercer je v svojem letnem poročilu ocenilo 209 svetovnih mest, in sicer na podlagi stroškov nastanitve, prevoza in hrane. Lestvica naj bi podjetjem in vladam po svetu pomagala pri odločitvi, kakšne plače naj ponudijo tujim delavcem.

Turkmenistan, znan po svoji avtokratski vladi in velikih zalogah zemeljskega plina, se sooča z dolgotrajno gospodarsko krizo, ki je številne državljane pahnila v revščino. Država, ki je bila nekoč del Sovjetske zveze, je močno odvisna od izvoza zemeljskega plina v Rusijo, zadnje gospodarske pretrese v državi pa so povzročile ravno nizke cene plina na trgu, poroča BBC.

Organizacija Human Rights Watch je v svojem poročilu septembra lani opozorila, da je pandemija drastično poslabšala že obstoječo krizo v Turkmenistanu, kjer primanjkuje hrane. Kljub revščini pa je vlada maja pričela z obsežno širitvijo prestolnice, ki jo želi dolgoletni predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov spremeniti v 'eno najbolj uspešnih mest na svetu'.

Na drugo mesto lestvice se je uvrstil Hongkong, na tretjem pa je libanonski Bejrut, ki je z lanskega 45. mesta skočil na tretje. Mercer je tako občuten dvig na lestvici pripisal številnim dejavnikom, med drugim političnim pretresom v zadnjih letih in hudi gospodarski krizi. "Pandemija in eksplozija v pristanišču v Bejrutu sta še okrepili gospodarsko krizo in povzročili rekordno visoko inflacijo," so v obrazložitvi zapisali pri Mercerju.

Med prvih 10 so se uvrstila še tri švicarska mesta, Peking, Šanghaj in med drugim Singapur.