'Asma al Asad umira': imela naj bi le 50 odstotkov možnosti za preživetje

Asma se je sicer leta 1975 rodila v Londonu in ima tako sirsko-britansko državljanstvo, vendar pa to še ne pomeni, da bi lahko nekdanja prva dama Sirije iz Moskve odpotovala na Otok. Britanski zunanji minister je namreč kmalu po 8. decembru jasno povedal, da se 49-letnica v Veliko Britanijo ne bo mogla vrniti ter da zanjo še vedno veljajo številne sankcije. Britanski premier Keir Starmer je sicer kasneje sporočil, da je še "veliko prezgodaj" , da bi lahko govorili o tem, ali bi lahko Asmi, ki ima dvojno državljanstvo, odvzeli britansko državljanstvo.

Da so nekdanji prvi dami Sirije diagnosticirali akutno levkemijo, je sirsko predsedstvo razkrilo maja letos. Gre za vrsto raka, ki prizadene kostni mozeg in kri. 49-letna Asma se je sicer v preteklosti že zdravila zaradi raka na dojki, leta 2019 pa je sporočila, da je bilo leto dni zdravljenja uspešno.

Strmoglavljenju Asadovega režima so sicer sledile tudi govorice o zakonskih težavah med Bašarjem in Asmo. Slednja naj bi namreč v Moskvi vložila vlogo za razvezo, kar pa so v Kremlju odločno zanikali. Zavrnili so tudi navedbe, da naj bi Bašarju v Rusiji zamrznili vse premoženje, med drugim tudi več nepremičnin v Moskvi, ter mu prepovedali vsakršno politično udejstvovanje in omejili njegovo gibanje.

Asma, ki je bila pred poroko bančnica, se je poročila leta 2000. Bašar al Asad je kasneje na predsedniškem položaju nasledil svojega očeta, Asma pa naj bi imela takrat precejšen vpliv v moževem režimu. Po poročanju tujih medijev je namreč nadzorovala ključne vidike gospodarstva, vključno s sektorjem telekomunikacij in veliko dobrodelno organizacijo.