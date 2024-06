Assange dosegel dogovor: po priznanju krivde se vrača v domačo Avstralijo

Julian Assange je bil zadnjih pet let v britanskem zaporu in se je boril proti izročitvi v ZDA, v torek oziroma sredo zjutraj po srednjeevropskem času pa naj bi uredil formalnosti pred ameriško zvezno sodnico Ramono Manglono na severnih Marianskih otokih, poroča televizija NBC . Nato naj bi odpotoval v Avstralijo.

Pravosodno ministrstvo ZDA ga obtožuje, da je od leta 2009 skupaj z vojakinjo Chelseo Manning s pomočjo spletne strani WikiLeaks zarotniško razkril več deset tisoč zaupnih poročil o vojni v Afganistanu, več sto tisoč poročil o vojni v Iraku, več sto tisoč poročil State Departmenta poročil o zapornikih v Guantanamu.

Assangeov WikiLeaks je objavil tudi elektronska sporočila demokratske stranke s čimer je pomagal predsedniški kampanji Donalda Trumpa leta 2016, poroča NBC.

Sodni dokumenti, ki razkrivajo Assangeov dogovor o priznanju krivde, so bili v ponedeljek zvečer vloženi na zveznem sodišču na Severnih Marianskih otokih v Tihme oceanu.

62 mesecev zapora, ki pa ga je že prestal v Britaniji

Sodnica naj bi mu izrekla 62 mesecev zaporne kazni, pri čemer naj bi se mu upošteval čas, ki ga je prebil v britanskem zaporu. To pomeni, da se lahko takoj vrne v rodno Avstralijo.

Assange je bil zadnjih pet let zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh na obrobju Londona, pred tem pa je sedem let preživel v izgnanstvu na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, dokler mu niso odvzeli azila in ga aprila 2019 zaprli.

Assange se že več kot desetletje bori proti izročitvi ZDA, marca pa je višje sodišče v Londonu dovolilo celovito obravnavo njegove pritožbe.

Chelsea Manning je bila leta 2013 obsojena na 35 let zapora v vojaškem zaporu, vendar ji je Obama v zadnjih dneh svojega predsednikovanja leta 2017 kazen spremenil v tisto kar je že odslužila.