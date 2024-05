Assange dosegel zmago v boju proti izročitvi v ZDA

Sodnik in sodnica, ki sta presojala v tem primeru sta konec marca ZDA dala tri tedne časa, da podajo zagotovila, da bodo spoštovali obtoženčeve pravice in da ne bo obsojen na smrtno kazen. Assangeova obramba je danes vztrajala, da je bila večina ameriških obljub nezadostnih, poroča britanski časnik Guardian.

52-letnemu državljanu Avstralije, ki je v Londonu zaprt od leta 2019, v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.