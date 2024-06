Assangeeva žena: Občutek je neresničen, otrokoma novice še nisem povedala

Po sedmih letih v izgnanstvu in petih letih zapora se Julian Assange vrača domov v Avstralijo. Ameriške obtožbe ga bremenijo objave tajnih podatkov v času predsednika Baraca Obame . Pravosodno ministrstvo ZDA ga obtožuje, da je od leta 2009 skupaj z vojakinjo Chelseo Manning s pomočjo spletne strani WikiLeaks zarotniško razkril več 10 tisoč zaupnih poročil o vojni v Afganistanu, več 100 tisoč poročil o vojni v Iraku in več 100 tisoč poročil State Departmenta poročil o zapornikih v Guantanamu.

Ob izpustitvi ustanovitelja Wikileaksa je njegova žena za BBC povedala, da do zadnjega trenutka niso verjeli, da se to zares dogaja. "Navdušena sem, to je neverjetno. Zdi se mi, kot da to ni resnično," so bili prvi odzivi Stelle Assange. Dodala je, da bo Julian po podpisu dogovora končno svoboden človek. Sodnica naj bi mu namreč izrekla 62 mesecev zaporne kazni, pri čemer pa naj bi se mu upošteval čas, ki ga je prebil v britanskem zaporu. Njegova žena je povedala še, da njuna otroka, stara sedem in pet let, še ne vesta, da oče prihaja domov, saj bi ju lahko novica preveč vznemirila, zato jima informacije predaja postopoma.

Assange je že na poti na Severne Marianske otoke, kjer bo priznal krivdo, medtem pa so se zaradi njegove izpustitve zvrstili številni odzivi, med drugim tudi njegove mame in očeta, ki se zahvaljujeta podpornikom. "Številni so uporabili situacijo mojega sina za svoje lastne agende, tako da sem hvaležna tistim nevidnim, prizadevnim ljudem, ki so na prvo mesto postavljali njegovo dobrobit," je sporočila njegova mati Christine Assange.