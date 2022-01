Assange se bo lahko na vrhovno sodišče pritožil glede izročitve ZDA

Visoko sodišče v Londonu je decembra lani razveljavilo sodbo nižjega sodišča, ki je odločilo, da Britanija Juliana Assangea zaradi njegove težave z duševnim zdravjem ne sme izročiti ZDA. Na januarja sprejeto sodno odločitev so se pritožile ZDA.

Danes pa je britansko sodišče Assangeu odobrilo pritožbo glede izročitve ZDA. Tako se bo lahko zdaj pritožil na vrhovno sodišče, na katerem bo izpodbijal odločitev. Višje sodišče je namreč odločilo, da ima Assange morda pravno točko, ki jo je treba preučiti, zaradi česar morajo sodniki vrhovnega sodišča zdaj odločiti, ali bo njegov primer znova obravnavan.

Washington želi 50-letnemu Assangeu soditi zaradi objave več tisoč strogo tajnih vojaških dokumentov v zvezi z vojnama ZDA v Iraku in Afganistanu. Če bo Avstralec obsojen, mu grozi do 175 let zapora.