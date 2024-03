Assangea za zdaj ne bodo izročili ZDA

52-letnemu državljanu Avstralije, ki je v Londonu zaprt od leta 2019, v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

Sodnika sta 20. maj določila kot datum, ko bosta odločila, ali so ZDA zadovoljivo odgovorile na njuno prošnjo. Od Washingtona zahtevata zagotovila, da bodo za Assangea veljala določila iz ameriške ustave o svobodi govora ter da bo imel pošteno sojenje, ne glede na to, da je tuji državljan. Prav tako želita zagotovilo, da Assange ne bo obsojen na smrtno kazen, poročajo britanski mediji.

Če ZDA dajo ustrezna zagotovila, bosta strani lahko predložili dodatne izjave, preden bo sodišče sprejelo dokončno odločitev.

Assange trdi, da je postopek proti njemu politično motiviran, njegovi odvetniki pa so nakazali, da bodo zadevo predali Evropskemu sodišču za človekove pravice.

Na odločitev se je pred poslopjem sodišča v Londonu že odzvala Assangeova žena Stella. "Sodišče je s tem pozvalo ZDA k političnemu posredovanju. To se mi zdi šokantno. Moj mož je novinar in politični zapornik, preganjajo ga samo zato, ker je razkril resnično ceno vojne," je dejala.

Dodala je, da je primer Juliana Assangea znak vsem novinarjem in ostalim, da bodo preganjani, če bodo razkrivali interese tistih, ki vodijo vojno. "Ameriška vlada bi morala opustiti ta sramoten pregon. To je sramota za vsako demokracijo," je še dejala Stella Assange in pozvala prisotne, naj podprejo njenega moža.

Assange je zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh, odkar mu je pred petimi leti ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer se je sedem let skrival, odtegnilo zaščito in mu odvzelo azil. Takratna notranja ministrica Priti Patel je junija 2022 odobrila njegovo izročitev ZDA, na kar se je Assange pritožil.