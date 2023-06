Assangeova izročitev ZDA vedno bližje: 'Čaka ga nečloveška obravnava'

Britanski sodnik je zavrnil zadnji poskus ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, da bi se uprl izročitvi Združenim državam Amerike zaradi obtožb vohunjenja. Nova pritožba bi po sodnikovih besedah pomenila le "ponovitev argumentov", ki so bili že večkrat podani s strani Assangeovih odvetnikov.

Assange se že več let na britanskih sodiščih bori, da ga ne bi poslali v ZDA, kjer ga zaradi objave zaupnih diplomatskih in vojaških dokumentov, ki jih je WikiLeaks objavil pred več kot desetletjem, čaka 17 obtožb vohunjenja in ena obtožba zlorabe računalnika. Leta 2021 je britanski okrožni sodnik odločil, da Assangea ne sme izročiti, ker bi se lahko ubil, če bi bil pridržan v težkih razmerah v ameriškem zaporu. Ameriške oblasti so pozneje zagotovile, da v Avstraliji rojeni Assange ne bo deležen strogega ravnanja, ki bi po mnenju njegovih odvetnikov ogrozilo njegovo fizično in duševno zdravje. Zaradi teh zagotovil sta britansko višje in vrhovno sodišče razveljavila sodbo nižjega sodišča, britanska vlada pa je junija 2022 odobrila izročitev.

icon-expand Chelsea Manning in Julian Assange FOTO: AP

Assange želi ustaviti izročitev z novo sodno obravnavo o delih njegovega primera, ki jih je prvi sodnik zavrnil. Vendar je sodnik Jonathan Swift v sodbi dejal, da vseh osem delov Assangeove morebitne pritožbe ni "argumentiranih" in jih ne bi smeli obravnavati. Assangeova žena Stella Assange je dejala, da bo ustanovitelj WikiLeaksa v torek na obravnavi na višjem sodišču vložil novo pritožbo. V Združenem kraljestvu je že skoraj izčrpal vse možnosti za pritožbo, vendar bi lahko še vedno poskusil zadevo predložiti Evropskemu sodišču za človekove pravice. "Še vedno smo optimistični, da bomo zmagali in da Juliana ne bodo izročili Združenim državam Amerike, kjer ga čakajo obtožbe, zaradi katerih bi lahko do konca življenja preživel v zaporu z najvišjo stopnjo varovanja, ker je objavil resnične informacije, ki razkrivajo vojne zločine, ki jih je zagrešila vlada ZDA," je Stella Assange sporočila na Twitterju. Assangeovi zagovorniki in odvetniki trdijo, da je deloval kot novinar in je upravičen do zaščite svobode govora po prvem amandmaju. Trdijo, da je primer politično motiviran, da bi ga čakalo nečloveško ravnanje in da v ZDA ne bi mogel dobiti poštenega sojenja.

icon-expand Julian Assange na sodišču FOTO: AP