AstraZeneca: prekinitev testiranja ne bo zamaknila proizvodnje cepiva

"Cepivo bi lahko imeli do konca tega leta ali v začetku prihodnjega," je povedal izvršni direktor podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu Pascal Soriot .

Podjetje je v torek sporočilo, da je prekinilo klinično testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford. Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Imenovan je bil neodvisni odbor, ki bo pregledal podatke o varnosti, so navedli. "Pri odločitvi o nadaljevanju testiranja bomo upoštevali ta odbor,"je danes dejal Soriot. Izrazil je željo, da bi to storili čim prej.