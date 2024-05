AstraZeneca umika cepivo proti covidu

Evropska agencija za zdravila (EMA) je včeraj sporočila, da cepivo nima več dovoljenja za uporabo. Pojav novih različic cepiv je povzročil padec povpraševanja po cepivu AstraZeneca, zato so prenehali s proizvodnjo in dobavo, sporočilo za javnost podjetja povzema britanski Guardian.

Podjetje je ob tem zapisalo, da je "po neodvisnih ocenah cepivo samo v prvem letu uporabe rešilo več kot 6,5 milijona življenj", skupno pa so dostavili več kot tri milijarde odmerkov. "Naša prizadevanja so priznale vlade po vsem svetu in nanje gledajo kot na ključno komponento pri končanju pandemije. Zdaj bomo sodelovali z regulatorji in našimi partnerji, da se uskladimo na jasni poti naprej in zapremo to poglavje ter pomembno prispevamo v boju proti pandemiji covida-19," so sporočili iz farmacevtske družbe.