Astronavta Butch in Sunita končno spet na Zemlji

Nasina astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams sta se skupaj z astronavtom Nickom Hagueom in kozmonavtom Aleksandrom Gorbunovom v SpaceXovi kapsuli vrnila skozi Zemljino atmosfero, nato pa so se odprla štiri padala in poskrbela, da so varno pristali ob obali Floride. BBC poroča, da se je okoli plovila zbrala skupina delfinov, posadka pa naj bi, ko so jim pomagali izstopiti s plovila, veselo mahala in kar žarela. Kljub temu so jim ob prihodu pomagali na nosila, kar je običajna praksa potem, ko nekdo tako dolgo časa preživi v breztežnem okolju. Preden se bodo lahko srečali z bližnjimi jih bo dobro pregledala še medicinska ekipa.

Odpeljali jih bodo v vesoljski center Johnson v Houstonu v Teksasu, kjer jih bodo pregledali medicinski strokovnjaki. Dolgotrajne misije v vesolju namreč obremenijo telo, astronavti izgubijo kostno gostoto in mišice. Prizadeta je tudi cirkulacija krvi, premiki tekočin pa lahko vplivajo tudi na vid. Preden se telo vrne v normalno stanje, lahko traja kar nekaj časa, zato bodo Butchu in Suniti predpisali tudi obsežen program vadbe, da se njuni telesi ponovno prilagodita življenju z gravitacijo. "Vsi člani posadke so odlično," je sicer na tiskovni konferenci dejal Steve Stich, vodja Nasinega komercialnega programa za posadko. Tako se je po devetih mesecih končala misija, ki naj bi sicer prvotno trajala le osem dni. Potovanje so morali podaljšati potem, ko je vesoljsko plovilo, s katerim sta Butch in Sunita potovala na Mednarodno vesoljsko postajo, utrpelo tehnične težave. Joel Montalbano, namestnik pridruženega administratorja Nasinega direktorata za vesoljske operacije, je povedal, da so srečni in zadovoljni, da je posadka 9 doma, in dodal, da je bil pristanek čudovit. Astronavtom se je zahvalil za njihovo vzdržljivost in prilagodljivost ter dejal, da je bil SpaceX "odličen partner".

Posadka se je na Zemljo vračala 17 ur. Helen Sharman, prva britanska astronavtka, je povedala, da bo po tako dolgem času zelo pomembno videti prijatelje in družino ter ljudi, s katerimi so pričakovali, da bodo preživeli praznike. "Vsa ta družinska praznovanja, rojstni dnevi in drugi dogodki, ki so jih zamudili – zdaj lahko morda nadoknadijo delček izgubljenega časa."