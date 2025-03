Astronavtka slovenskega rodu po devetih mesecih v vesolju kmalu domov

Nasina astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams , indijsko-slovenskega rodu, po devetih mesecih v vesolju zreta proti Zemlji. Čez nekaj tednov namreč predata delo svojima zamenjavama v posadki.

Med novinarsko konferenco v torek je po poročanju agencije AP Wilmore dejal, da čeprav je politika del življenja, ni vplivala na njuno vrnitev, ki se je zaradi sprememb v kapsulah SpaceX zamaknila za nekaj tednov. Ameriški predsednik Donald Trump in direktor podjetja SpaceX Elon Musk sta konec januarja namreč dejala, da želita pospešiti vrnitev astronavtov, za nastalo situacijo pa krivila prejšnjo administracijo.

Williamsova je rekla, da komaj čaka, da se ponovno sreča s svojimi labradorci. Najtežji del nepričakovanega podaljšanega bivanja v vesolju je bilo čakanje njihovih družin doma, dodaja:"Za njih je bilo vse verjetno bolj burno kot za nas. Tu smo, imamo poslanstvo. Samo počnemo to, kar počnemo vsak dan, in vsak dan je zanimiv, ker smo v vesolju in je zelo zabavno."

Na Sunitin objem čaka tudi njena mama Uršulina Bonnie Pandaya, rojena Zalokar, ki je odraščala v Clevelandu, kjer je največja slovenska skupnost v ZDA.