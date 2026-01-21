Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams se je upokojila

Nasa je v torek sporočila, da se je Williamskova upokojila 27. decembra 2025. Na mednarodni vesoljski postaji je opravila tri misije in v svoji karieri postavila številne rekorde.

Pri Nasi je delala več kot 27 let, v vesolju pa je preživela 608 dni. Zadnja vesoljska misija na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) se ji je nenačrtovano podaljšala. Namesto osem dni je misija, ki se je zaključila lani, trajala kar 286 dni.

Williamsova je prejšnji teden obiskala tudi Slovenijo, kjer se je srečala s političnim vrhom, obiskala pa je tudi center vesoljskih tehnologij Noordung v Vitanju in Planico.