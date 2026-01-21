Naslovnica
Tujina

Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams se je upokojila

Cape Canaveral, 21. 01. 2026 07.52 pred 28 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
Sunita Williams na obisku v Sloveniji

Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams se je upokojila, je sporočila ameriška vladna agencija Nasa. Na enega prvih izletov kot upokojenka pa se je odpravila prav v Slovenijo, ki jo je obiskala prejšnji teden - upokojila se je namreč konec decembra.

Nasa je v torek sporočila, da se je Williamskova upokojila 27. decembra 2025. Na mednarodni vesoljski postaji je opravila tri misije in v svoji karieri postavila številne rekorde.

Pri Nasi je delala več kot 27 let, v vesolju pa je preživela 608 dni. Zadnja vesoljska misija na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) se ji je nenačrtovano podaljšala. Namesto osem dni je misija, ki se je zaključila lani, trajala kar 286 dni.

Williamsova je prejšnji teden obiskala tudi Slovenijo, kjer se je srečala s političnim vrhom, obiskala pa je tudi center vesoljskih tehnologij Noordung v Vitanju in Planico.

Sunita Williams v Vitanju
Sunita Williams v Vitanju
FOTO: Damjan Žibert

Še posebej je povezana z Lešami pri Tržiču, rojstnim krajem njene prababice Marije Bohinec. Leta 2013 ji je takratni predsednik republike Borut Pahor podelil posebno odlikovanje - medaljo za zasluge za izjemen prispevek k promociji znanosti med mladimi. Sunita Williams je Slovenijo obiskala že v letih 2009, 2013 in 2016.

Preberi še Sunita Williams: Luna bo test, da bomo pripravljeni na Mars
Sunita Williams Nasa astronavtka upokojitev Slovenija

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovakJohn
21. 01. 2026 08.48
Naj se preseli v Slovenijo, v Ameriko bi pa hodila na obiske. (resno)
Odgovori
0 0
Bombardirc1
21. 01. 2026 08.35
lepa kariera.
Odgovori
+3
3 0
Omreznina2024
21. 01. 2026 08.23
Bolje bi treba kaj izkoristit njeno znanje in naveze z vesolsko tehnologijo, ter domači industriji dati kak večji del kolača v tekmi vesolja.
Odgovori
+3
4 1
BARK
21. 01. 2026 08.21
ko je vidla Slo jo je minilo delat
Odgovori
+0
6 6
Prelepa Soča
21. 01. 2026 08.44
BARK, škoda, da tebe ne mine, da bi se vrnil, kamor po kulturi spadaš.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
