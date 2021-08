Pogled iz Aten proti severu zavit v oblak dima, ogenj v predmestju golta domove

"Škoda je prevelika, da bi jo lahko že ocenili," je v sredo zjutraj dejal župan Varibobija, kjer se je požar začel. " Povsod sta žerjavica in pepel, grozljivo je. Na ducate hektarjev borovega gozda je opustošenega, na ducate hiš je povsem uničenih," je Spyros Vrettos opisal za lokalno televizijo Skai.

Na tem območju, kjer so številni počitniški domovi, taverne, otroški tabori in jahalni centri, so ogenj sicer uspeli zamejiti, se je pa ta začel širiti na tri druge strani, tudi proti Kifissiji, kjer leži palača Tatoi, poletna rezidenca nekdanje kraljeve družine, poroča grški novičarski portal Ekathimerini.

Poveljnik civilne zaščite Michalis Chrysochoidis je dejal, da je prioriteta reševanje človeških življenj, in zatrdil, da se vse razpoložljive sile na terenu trudijo z "nadčloveškimi napori". Evakuiranim prebivalcem so ponudili hotelske sobe, uslužbenci kulturnega ministrstva pa so iz omenjene palače kot previdnostni ukrep umaknili tudi dragocena umetniška dela.

V sredo zjutraj so oblasti prebivalce Aten tudi pozvale, naj se ne zadržujejo na prostem, ampak naj ostanejo notri, saj je nebo ovil gost oblak črnega dima.