Atenska Akropola se v največji vročini zapira

Akropola, ki jo je lani obiskalo več kot tri milijone ljudi, je sicer odprta od 8. do 20. ure po lokalnem času. Nekatere druge antične znamenitosti v bližini, med drugi atenska agora, ostajajo odpre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob izjemni vročini so oblasti v državi sprejele tudi nekatere druge ukrepe. Javne uslužbence pozivajo, naj v čim večji meri delajo od doma. Sodelavci dostavnih služb pa naj dela ne bi začenjali pred 17. uro. Rdeči križ je v četrtek ob vznožju Akropole turistom začel deliti plastenke vode, da bi čakajoče zaščitili pred najmočnejšim soncem, so na območju postavili tudi nadstreške.

Vročinski val naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Od nedelje nato pričakujejo še veter in zaradi izjemne sušnosti se v državi bojijo nevarnosti požarov. Vrnitve na za ta letni čas običajne temperature okrog 35 stopinj Celzija glede na besede vremenoslovcev še ni na vidiku, piše nemška tiskovna agencija dpa.

S podobno vročino se spopadajo v še več evropskih državah, vključno s Francijo, Italijo in Španijo. Na Siciliji in Sardiniji naj bi se glede na pričakovanja temperature povzpele celo do 48 stopinj.