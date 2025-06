Tragedija v Minnesoti: ubili poslanko in večkrat ustrelili senatorja

Tarči iste osebe sta bila še dva demokrata, in sicer senator zvezne države Minnesota John Hoffman in njegova žena Yvette , ki sta bila večkrat ustreljena. V bolnišnici so ju že operirali, Walz pa je "previdno optimističen", da bosta poskus atentata preživela.

Kot je pojasnil Drew Evans iz urada za preiskovanje kaznivih dejanj v Minnesoti, so bili o streljanju na domu zakoncev Hoffman obveščeni ob 2. uri po lokalnem času. Ko so policisti prispeli na kraj, so naleteli na vozilo, ki je bilo videti kot policijsko – s prižganimi lučmi za nujne primere in "policista", ki je ravno prihajal iz hiše. Ko jih je opazil, je začel nanje streljati in tudi oni so odgovorili s streli. Uspelo mu je pobegniti, policija pa je sprožila obsežno iskalno akcijo za njim.

Približno 90 minut pozneje sta bila ustreljena še Hortmanova in njen mož, ki sta poškodbam tudi podlegla.

Preiskava še poteka, identitete storilca pa še niso razkrili. Kot je za CNN povedal vir, oblasti iščejo moškega, oblečenega v črn neprebojni jopič in modro srajco, ki naj bi se izdajal za policista.

Policijski načelnik Mark Bruley je pozneje na novinarski konferenci povedal, da je imel osumljenec avto, ki je bil podoben patruljnemu športnemu terencu z modrimi lučmi, in da je nosil telovnik, taser in značko, podobno njegovi.

Walz je ob tem poudaril, da je mirna razprava temelj ameriške demokracije in da se nesoglasja ne rešujejo z "nasiljem ali s pištolo". Minnesota je po njegovih besedah v preteklosti že dokazala, da je možno tudi v politično napetih časih najti kompromis.

Zavezal se je k sodelovanju z državnimi in zveznimi agencijami pri preiskavi in zagotovil, da bodo storilci odgovarjali.