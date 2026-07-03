Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Atentat, ki bi lahko porušil pogajanja: ZDA svarile Iran pred Izraelom

Washington, 03. 07. 2026 11.00 pred 55 minutami 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Pogajnja Irana in ZDA

Ameriški uradniki so med občutljivimi mirovnimi pogajanji med Washingtonom in Teheranom opozarjali, da bi Izrael lahko skušal ubiti dva ključna iranska pogajalca. Po njihovem mnenju bi atentat na zunanjega ministra Abasa Aragčija ali predsednika parlamenta Mohameda Bagerja Galibafa lahko povsem porušil pogovore o premirju in znova zanetil vojno.

Po navedbah sedanjih in nekdanjih ameriških uradnikov so ZDA resno sumile, da Izrael pripravlja operacijo za likvidacijo dveh najvišjih iranskih predstavnikov, ki sta vodila pogajanja o prekinitvi spopadov in prihodnjem mirovnem dogovoru, zunanjega ministra Abasa Aragčija in predsednika parlamenta Mohameda Bagerja Galibafa.

Skrb Washingtona se je še posebej povečala po aprilu, ko so se začela intenzivna pogajanja o premirju, piše The New York Times. Američani so se bali, da bi morebiten izraelski atentat pogajanja nemudoma ustavil, zato naj bi prosili nekatere regionalne države, naj Iran opozorijo na možnost napada.

Abas Aragči
Abas Aragči
FOTO: AP

V začetni fazi vojne, ki se je začela 28. februarja z izraelskim napadom, v katerem je bil ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, sta imeli ZDA in Izrael podobne cilje. A kmalu so se njihovi interesi razšli. Medtem ko je Washington želel doseči mirovni dogovor, je Izrael vztrajal pri širših vojnih ciljih, spremembi režima v Iranu, oslabitvi iranskih zavezniških milic ter uničenju raketnih zmogljivosti.

Izrael je v prvih mesecih vojne sistematično ciljal iransko politično in vojaško vodstvo. V zračnih napadih sta bila ubita tudi vplivna iranska politika Ali Laridžani in Kamal Harazi, ki sta veljala za bolj pragmatična sogovornika in sta sodelovala v stikih z ZDA.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf in pakistanski premier Šebhaz Šarif
Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf in pakistanski premier Šebhaz Šarif
FOTO: AP

Aragči in Galibaf sta medtem postala ključna obraza diplomatskih prizadevanj za premirje. Junija sta Iran in ZDA dosegla okvirni dogovor, ki je predvidel ponovno odprtje Hormuške ožine ter nadaljnje pogovore o iranskem jedrskem programu. V Izraelu so dogovor ostro kritizirali, saj po njihovem ni dosegel strateških ciljev vojne.

Iranski predstavniki so zaradi varnostnih groženj sprejeli izredne zaščitne ukrepe. Aprila naj bi se Galibaf odpravil v Islamabad na srečanje z ameriško delegacijo, vendar so se v Teheranu bali, da bi Izrael pot izkoristil za atentat. Iran je zato prek pakistanskih in katarskih posrednikov od ZDA zahteval zagotovila, da Izrael delegacije ne bo napadel.

Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu
Varnostne priprave pred pogajanji o končanju vojne na Bližnjem vzhodu
FOTO: Profimedia

Pakistanska vojska je iransko delegacijo celo spremljala z lovskimi letali. Kljub temu naj bi se med povratkom v Iran pojavila nova grožnja: iranske varnostne službe so zaznale informacije, da bi Izrael lahko napadel letalo z delegacijo. Letalo je zato zasilno pristalo v Mašhadu, delegacija pa je pot do Teherana nadaljevala po kopnem, poroča The New York Times.

Kljub nevarnosti sta Galibaf in Aragči nadaljevala diplomatske poti. Konec maja sta odpotovala v Katar, junija pa še v Švico, kjer sta se znova srečala z ameriškimi predstavniki.

Izrael Iran mirovna pogajanja atentat ZDA

Izginotje Nancy Guthrie: Moški priznal, da je pošiljal lažne zahteve za odkupnino

Zaigrala raka in ogoljufala dobrodelno organizacijo

24ur.com Ostri odzivi na izraelske napade, Netanjahu: Dogovor ne vključuje Libanona
24ur.com Ranjen še en pripadnik mirovnih sil ZN: 'Zapustite položaje ob modri črti'
24ur.com Izraelski odgovor 'boleč za Iran', a hkrati ne usoden za regijo?
24ur.com 'Jasno sporočilo Izraela Iranu: Lahko vas zadenemo kadarkoli in kjerkoli'
24ur.com Netanjahu: Iran je storil veliko napako, ki jo bo drago plačal
24ur.com Iranski voditelj: Nočemo vojne, a se ne bomo odrekli pravicam
24ur.com Iran zagrozil z napadi na ameriško letalonosilko in univerze
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojito88521
03. 07. 2026 11.55
Groza, kaj vse se dopušča Izraelu.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
03. 07. 2026 11.58
res je! in EU drži vrečo pri tem. kje so sankicje?
Odgovori
0 0
SpamEx
03. 07. 2026 11.48
Primitivci židovski
Odgovori
+4
4 0
Banion
03. 07. 2026 11.41
kdo je v drugi vojni trpel v taboriščih - judje. Kdo je danes največji vojni hujskač-judje.
Odgovori
+1
1 0
peglezn
03. 07. 2026 11.50
stari "deep" tole... hvala ker deliš z nami.
Odgovori
-1
0 1
nekdonekje
03. 07. 2026 11.54
Le kako, da ji povsod in vedno skozi zgodovino preganjejo? Res so reveži, večna žrtev.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Vsi govorijo o tem računu iz Španije – razlog vas bo morda presenetil
Izginili iz Hollywooda, danes pa služita milijone
Izginili iz Hollywooda, danes pa služita milijone
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Po lepotni operaciji: Boris Vidović pokazal, kako je zdaj videti
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763