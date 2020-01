Atentat na Solejmanija prebudil zgodovinske duhove

Na spletu, predvsem v tvitosferi, potekajo razprave o ameriški likvidaciji Kasema Solejmanija in o tem, kaj bi lahko sledilo v nadaljevanju zapletanja geopolitične situacije na Bližnjem vzhodu. Ob imenu Solejmani, so uporabniki twitterja intenzivno uporabljali tudi ključnike oz. hashtage #franzferdinand, #WWIII ter #trump.

Kasem Solejmani je bil eden najmočnejših ljudi v Iranu in narodni heroj.

Soleimani, ki je v zadnjih letih veliko prispeval k zlomu Islamske države ter rešitvi Assadovega režima , je bil nekaj časa na vrhu največkrat uporabljenih ključnih besed na twitterju. Kmalu za tem pa so uporabniki, pod vtisom možnosti hudih zaostritev razmer, začeli razpravljati o zgodovinskih vzporednicah in nevarnosti pred apokaliptičnim spopadom.

Gavrilo Princip je 28.6.1914 umoril prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Marijo.

27. junija 1914 je avstroogrski prestolonaslednik Franc Ferdinand prispel v Sarajevo, naslednji dan pa ga je na ulici s streli pokončal pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip. Atentatu je sledil ultimat Dunaja Beogradu. Po njegovi zavrnitvi pa je bilo jasno, da poti nazaj ni več. Začel vojaški spopad svetovnih razsežnosti, ki je prinesel milijone mrtvih in doživel še bolj krvavo nadaljevanje slaba tri desetletja kasneje. Vseeno pa gre za poenostavljeno posploševanje, saj gre za občutno drugačne okoliščine v svetu, ki je veliko bolj kompleksen kot je bil pred stotimi leti.

Ameriški predsednik Donald Trump je brez dvoma ena najbolj aktivnih javnih osebnosti na Twitterju, zato ni nič čudnega, da je s svojimi številnimi objavami, odzivi ter tudi s samo vpletenostjo v atentat Solejmanija prišel pod sam vrh lestvice. K temu je prispevala tudi njegova agresivna retorika proti Iranu , saj so se številni uporabniki spomnili, da je pred leti večkrat opozarjal na agresivno politiko svojega predhodnika Baracka Obame , ki da bo sprožil vojno z Iranom.

#WWIII

"Iran se bo brez dvoma odzval na ameriški atentat. Prisegli so, da se bodo maščevali ter da bodo to storili, takrat ko se jim bo zdelo najbolj primerno," je opozoril BBC-jev dopisnik Frank Gardner. Ključnik 3. svetovna vojna oz. #WWIII so uporabile tudi nekatere večje medijske hiše, med njimi tudi Russia Today.