Trump: Tega nismo storili, da bi začeli vojno, ampak da bi vojno končali

Po ameriškem zračnem napadu, v katerem so ubili generala Kasema Solejmanija, so mnenja znotraj ZDA razdeljena, saj republikanci ukaz Trumpa malodane častijo, medtem ko demokrati svarijo pred posledicami in dejstvom, da kongres ni avtoriziral napada. Trump je v prvem odzivu pred mediji dejal, da so napad izvedli, da bi vojno končali in ne, da bi jo začeli.

Novice o napadu, v katerem je umrl general Kasem Solejmani, so med ameriškimi politiki sprožile različne odzive. Medtem ko republikanci hvalijo predsednika Donalda Trumpa in njegovo odločitev, so številni demokrati izrazili skrb glede zakonitosti in možnih posledic napada. Posnetek napada:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Kar smo storili včeraj, bi moralo biti storjeno že davno,"pa je Trump v prvi izjavi za medije po napadu. Dodal je:"Napada nismo izvedli, da bi začeli vojno, ampak, da bi jo končali. Ne želimo zamenjati režima v Iranu, čeprav je sovražno nastrojen do svojih sosed."

Po ameriškem zračnem napadu, v katerem so ubili generala Kasema Solejmanija, so mnenja znotraj ZDA razdeljena. FOTO: AP

Povedal je še, da ima ZDA najboljšo in najmočnejšo vojsko na svetu. "Če nekdo škodi našim ljudem, smo mu vedno na sledi in bomo ukrepali." "Pod mojim vodstvom smo uničili ISIS, ubili Al Bagdadija. Svet je bolj varen brez teh pošasti. ZDA bodo vedno branile interese dobrih in poštenih ljudi,"je zaključil svoj govor. Trump namignil: Iran še nikoli ni dobil vojne in nikoli izgubil pogajanj Trump je napad uvodoma pospremil le s tvitom ameriške zastave in nato namigom, da bo začel z vojno, ko je zapisal, da Iran še ni dobil vojne, ampak je dobil vsa pogajanja. To je mnenje njegovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, ki ga je odpustil med drugim, ker je bil prevelik zunanjepolitični jastreb. Sedaj sta na isti valovni dolžini, saj je Bolton tvitnil čestitko Trumpu za odstranitev Solejmanija in izrazil upanje, da gre za prvi korak k odstranitvi režima v Teheranu. Dodal je, da je Solejmani v daljšem obdobju ubil ali hudo poškodoval tisoče Američanov in jih nameraval umoriti še več. Dodal je, da je bil "neposredno ali posredno odgovoren za smrt milijonov ljudi".

"Če nekdo škodi našim ljudem, smo mu vedno na sledi in bomo ukrepali," je dejal Trump. FOTO: AP

Čeprav Iran nikoli ne bo tega sposoben priznati, je bil Solejmani osovražen in so se ga v državi bali, je še zatrdil Trump. V Iranu "niso tako žalostni kot skušajo voditelji prikazati svetu. Odstraniti bi ga bilo treba že pred mnogimi leti", je zapisal. Trump je svojo odločitev skušal malce bolj pojasniti kasneje: "ZDA so plačale Iraku milijarde dolarjev. Iračani nočejo biti podrejeni Iranu, ampak gre za njihovo izbiro. Iran je v zadnjih 15 letih dobil vse več nadzora nad Irakom in Iračani zaradi tega niso veseli. To se nikoli ne bo končalo dobro." Republikanci slavijo Trumpovo 'drzno potezo' Trumpovi zavezniki pa so bili polni hvale. Goreči predsednikov zaveznik, senator Južne Karoline Lindsey Graham, je zapisal, da ceni Trumpovo drzno potezo in ob tem dodal:"Iranski vladi pa: če želite več, boste dobili več." Za Grahama je bil to preventivni obrambni napad. Senator je priznal, da je bil o napadu obveščen vnaprej, saj mu je Trump med obiskom letovišča na Floridi dejal, da se pripravlja velika operacija."Res cenim, da je predsednik Trump dal vedeti svetu, da ni mogoče nekaznovano ubiti Američana," je dejal Graham. Sicer ni znano, kdo vse je za napad vedel, preden se je zgodil.

Senator Bernie Sanders je opozoril na to, da je Trump leta 2016 med kampanjo obljubljal, da bo prenehal neskončne vojne ZDA na Bližnjem vzhodu. FOTO: AP

Podporo napadu in Trumpu je izrazil tudi Ben Sasse, republikanski senator iz Nebraske:"General Solejmani je mrtev, ker je bil zloben prasec, ki je moril Američane. Predsednik je naredil pravilno in sprejel pogumno odločitev, Američani bi morali biti ponosni na tiste, ki so napad izvedli." Njegovemu komentarju se je pridružil tudi senator Tom Cotton, ki je v izjavi dejal, da je bil Solejmani odgovoren za "večdesetletno strahovlado Irana, vključno s smrtjo več sto Američanov". Pompeo: ZDA so pripravljene na deeskalacijo Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je, ko je odjeknila novica, delil tvit, ob katerem je zapisal:"Iračani plešejo na ulicah za svobodo, hvaležni, da generala Solejmanija ni več." Kasneje je Pompeo tvitnil še: "ZDA so pripravljene na deeskalacijo". V pogovoru za ameriške medije pa je dodal, da si vojne z Iranom ne želijo, vendar se morajo začeti obnašati kot normalna država in nehati podpirati teroriste v regiji. Če bo Iran vendarle izbral drugo pot, potem so ZDA pripravljene na "zmeren odgovor". Dejal je še, da sta Irak in Bližnji vzhod s smrtjo Solejmanija danes bolj varna in imata boljše možnosti za življenje v miru in varnosti.

Nasprotniki Trumpovo 'solo akcijo' označujejo za nevarno eskalacijo nepotrebnega spora z Iranom, ki ji bo sledil odgovor. FOTO: Dreamstime

V pogovoru za CNN je tudi dejal, da je Solejmani predstavljal grožnjo Američanom. "Ne morem veliko govoriti glede teh groženj, vendar Američani bi morali vedeti, da so bila s predsednikovo odločitvijo, da se Solejmanija odstrani z bojišča, rešena ameriška življenja," je dejal Pompeo. Po njegovih besedah je Solejmani "aktivno načrtoval veliko akcijo v regiji, ki bi ogrozila na stotine življenj". Demokrati: Trump bo naš narod pripeljal na rob nezakonite vojne z Iranom Demokrati so v odzivih poudarili predvsem potencialne posledice, prav tako so razpravljali o zakonitosti napada, ki se je zgodil brez avtorizacije kongresa. Senator Chris Murphy iz Conneticuta je poudaril, da je Solejmani sicer bil sovražnik ZDA, a da ostaja vprašanje:"Ali je Amerika ravnokar izvedla atentat brez avtorizacije kongresa na drugega najbolj vplivnega moškega v Iranu, vedoč, da bo to morda sprožilo hudo vojno v regiji?" V bolj ostri izjavi je senator Tom Udall iz Nove Mehike dejal: "Predsednik Trump bo naš narod pripeljal na rob nezakonite vojne z Iranom brez kakršne koli odobritve kongresa, kar zahteva ustava ZDA. Tako brezglavo stopnjevanje sovražnosti je najverjetneje kršitev avtoritete, ki jo ima kongres pri začetku vojne, prav tako v nevarnost spravlja ameriške sile in državljane, zelo verjetno pa nas pelje še eni katastrofalni vojni na Bližnjem vzhodu, za katero Američani niso prosili in je ne podpirajo, naproti." Kandidat za demokratsko predsedniško nominacijo Joe Biden slikovito meni, da je Trump pravkar vrgel palico dinamita v škatlo z vžigalicami. "Lahko smo na robu velikega konflikta po celotnem Bližnjem vzhodu. Upam, da je vlada dobro premislila vse posledice poti, ki si jih je izbrala,"je sporočil Biden in namignil, da za Trumpovim ukazom ni bilo globokega strateškega razmisleka. Sanders: Bližje smo novi katastrofalni vojni za ceno neštetih življenj in tisoč milijard dolarjev

Vlagatelji na deviznem trgu so se po zaostritvi odnosov med ZDA in Iranom obrnili k varni ameriški valuti. Tečaj dolarja se je zato zvišal, pomembnejše mednarodne valute pa večinoma pocenile, piše STA. To velja tudi za tečaj evra - pozno popoldne so s skupno evropsko valuto v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,1164 dolarja, kar je nekaj manj kot zjutraj. Evropska centralna banka je opoldne določila referenčni tečaj evra pri 1,1147 dolarja oz. 0,46 centa nižje kot v četrtek.Umor vplivnega iranskega generala je cene nafte zvišal za več kot tri odstotke. Za 159-litrski sod teksaške nafte je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 63,45 dolarja, kar je 2,27 dolarja več kot v četrtek. V Londonu so se terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 2,41 dolarja na 68,66 dolarja.