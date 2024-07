'Atentat na Trumpa je največji neuspeh tajne službe v zadnjih desetletjih'

Čeprav so organi pregona kmalu po tem, ko so na shodu odjeknili streli, nevtralizirali in ubili 20-letnega Thomasa Crooksa, pa dejstvo ostaja – osumljeni je kljub poostrenemu varovanju na shod uspel prinesti strelno orožje ter se neopazno prebiti do strehe, s katere je imel pogled na govorniški oder in Trumpa.

Slednje je razjezilo zakonodajalce, ki trdijo, da je tajna služba med varovanjem shoda zakrivila več napak. Obiskovalci shoda naj bi namreč še pred streljanjem oblasti opozorili na osebo na strehi. Na vprašanje, ali so Crooksa prepoznali za sumljivo osebo, je direktorica odgovorila pritrdilno, a je dodala, da grožnja takrat še ni bila potrjena. "Če bi prejeli informacijo, da obstaja grožnja, nekdanjega predsednika ne bi nikoli pripeljali na oder," je dejala.