Atentat v Beogradu: bombo aktivirali s pomočjo telefona?

V atentatu je bil po poročanju Telegrafa uporabljen plastični eksploziv PEP 500, ki je modificirana vrsta eksploziva PETN. Kot piše časnik, je bil ta eksploziv priljubljen v različnih mafijskih obračunih v zadnjih letih. Na podoben način je v preteklosti bil ubit tudi Siniša Milić Boške, vodja klana Luke Bojovića in Filipa Koraća. Kot še pišejo, je bila količina eksploziva in namestitev premišljena, saj sopotnica v eksploziji ni bila poškodovana, pokojnemu pa je tako poškodovalo noge, da je zaradi poškodb kasneje tudi umrl. Telegraf piše, da je bila bomba postavljena pod njegov sedež.

Usmeritve preiskave policije kažejo, da so ga tisti, ki so se pripravljali na likvidacijo Stojanovića, najverjetneje našli preko profila na družbenih omrežjih Kolumbijke Sonje Suarez Gomez, ki se v zadnjih šestih mesecih od njega ni ločila. Na Instagramu je namreč zelo aktivna, ima javni profil, na katerem je pogosto objavljala fotografije s Stojanovićem. Pogosto je objavljala lokacijo, kjer sta se nahajala, kar je verjetno olajšalo delo tistih, ki so želeli postaviti bombo. Samo bombo naj bi na daljavo aktivirali s pomočjo mobilnega telefona