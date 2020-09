V eksploziji v Beogradu umrl moški z obsežno kriminalno kartoteko

Po poročanju srbskih medijev je šlo za atentat, tarča za zdaj še neznanih napadalcev pa je bil Strahinja Stojanović, policiji dobro poznan zaradi svojih kriminalnih poslov.V avtomobilu – šlo je za terensko vozilo bmw x5 – je bilo v času eksplozije tudi njegovo 45-letno dekle, Kolumbijka Sonia Suarez Gomez.

Po poročanju prič je bila eksplozija grozljiva. "Sedel sem v lokalu 50 metrov stran, ko sem slišal močan pok. V tistem trenutku sem pomislil, da se je nekaj zrušilo name, nisem dojel, kaj se je zgodilo, tedaj pa sem slišal ženske krike na pomoč. Mislim, da je bila Španka, ni govorila srbsko.Moški je ležal na ulici, krvav, ženska, ki je bila z njim v avtomobilu, pa je sedela ob njem in klicala na pomoč. Hitro so prišli gasilci in policija, oba so odpeljali z rešilcem. On je bil brez nog," je ena od njih opisala za Blic.

Kot poročajo srbski mediji, je Stojanović, ki je bil hudo poškodovan, umrl dve uri potem, ko so ga pripeljali v bolnišnico.

Načelnik beograjske policijske uprave Milan Stanićje po poročanju srbske tiskovne agencijeTanjugsporočil, da dogodek preiskujejo. Domneva se, da je bila eksplozija sprožena daljinsko.