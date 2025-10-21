Svetli način
Tujina

Atentatorja na Fica obsodili na 21 let zapora, kriv terorizma

Bratislava, 21. 10. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 35 minutami

Sodišče v Banski Bystrici je atentatorja na slovaškega premierja Roberta Fica obsodilo na 21 let zaporne kazni v strogo varovanem zaporu. 72-letnega Juraja Cintulaja, ki je 15. maja lani Fica z razdalje nekaj več kot meter zadel štirikrat in huje ranil, je spoznalo za krivega terorizma.

Dejal je, da ga ni želel ubiti in da ga je želel ustaviti pri nadaljevanju politike, za katero meni, da škoduje slovaški svobodi in kulturi.
72-letni Juraj Cintula je maja 2024 v mestu Handlova v osrednjem delu Slovaške iz razdalje nekaj več kot enega metra v predsednika slovaške vlade izstrelil pet strelov, medtem ko je Fico pozdravljal ljudi, poroča CNN.

Odleglo mu je, da je Fico preživel

Sodnik Igor Kralik je pojasnil, da so ga spoznali za krivega terorizma, ker je poskus atentata izvedel, da bi preprečil nemoteno delovanje vlade, s politiko katere se ni strinjal.

Fico je bil zadet štirikrat in je utrpel hude poškodbe trebuha, prav tako pa je bil ranjen v kolku, roki in stopalu.
Cintula je glede na posnetek, ki je prišel v javnost, namreč že kmalu po streljanju policiji dejal, da je želel izraziti protest proti vladnim ukrepom, med katerimi je bila tudi ustavitev vojaške pomoči Ukrajini. V majskem pogovoru za revijo Novy Čas pa je zatrdil, da ga ni nameraval ubiti, da je napad načrtoval dva dneva in da mu je odleglo, da je Fico preživel.

Ob branju sodbe je bil Cintula v polni sodni dvorani miren, njegov odvetnik pa je napovedal pritožbo.

Sojenje na posebnem kazenskem sodišču v mestu Banska Bystrica se je začelo julija. Na njem Fico ni pričal, so pa predvajali njegovo video izjavo. Obtoženec pa je v sklepni izjavi povedal, da je dejanje storil iz moralnega obupa. Kot nekdanji Ficov oboževalec je namreč spremenil mnenje, ko je, kot je dejal, Fico "opit z močjo, začel izkrivljati resnico in sprejemati nerazumne odločitve, ki škodujejo državi".

Fico po streljanju prestal dve večji operaciji

Cintula je na Fica streljal 15. maja lani, potem ko je po srečanju vlade v mestu Handlova v osrednjem delu Slovaške na ulici pozdravljal ljudi. Pridržali so ga že na prizorišču. Fico je bil v napadu huje ranjen in je prestal dve večji operaciji. Na delo se je vrnil dva meseca po napadu.

Tožilstvo je Cintulo sprva obtožilo poskusa naklepnega umora, kasneje pa so očitano kaznivo dejanje spremenili v teroristični napad, za katerega mu je grozila dosmrtna zaporna kazen.

Za 61-letnega Fica je to že četrti mandat na čelu vlade. Od vrnitve na oblast leta 2023 je njegova vlada začela sprejemati ukrepe proti nevladnim organizacijam, pravicam skupnosti LGBTIQ, kulturnim ustanovam in nekaterim medijem, ki jih je prepoznala kot sovražne. To je v močno razdeljeni državi sprožilo proteste. Številni so bili kritični tudi do Ficovega prijateljskega odnosa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Slovaki sicer Cintulo poznajo kot pesnika in pisatelja, člana Društva pisateljev in avtorja treh pesniških zbirk, romana Sporočilo žrtvovanja (2010) in sporne knjige Efata o slovaških Romih (2015). Kot so poročali mediji, je imel dovoljenje za nošenje orožja in nekaj časa delal kot varnostnik. Na delovnem mestu je doživel napad, kjer je bil pretepen, nato pa je ustanovil Gibanje proti nasilju. 

