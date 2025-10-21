Atentatorja na Fica obsodili na 21 let zapora, kriv terorizma

Dejal je, da ga ni želel ubiti in da ga je želel ustaviti pri nadaljevanju politike, za katero meni, da škoduje slovaški svobodi in kulturi.

72-letni Juraj Cintula je maja 2024 v mestu Handlova v osrednjem delu Slovaške iz razdalje nekaj več kot enega metra v predsednika slovaške vlade izstrelil pet strelov, medtem ko je Fico pozdravljal ljudi, poroča CNN .

Sodnik Igor Kralik je pojasnil, da so ga spoznali za krivega terorizma, ker je poskus atentata izvedel, da bi preprečil nemoteno delovanje vlade, s politiko katere se ni strinjal.

Fico je bil zadet štirikrat in je utrpel hude poškodbe trebuha, prav tako pa je bil ranjen v kolku, roki in stopalu.

Cintula je glede na posnetek, ki je prišel v javnost, namreč že kmalu po streljanju policiji dejal, da je želel izraziti protest proti vladnim ukrepom, med katerimi je bila tudi ustavitev vojaške pomoči Ukrajini. V majskem pogovoru za revijo Novy Čas pa je zatrdil, da ga ni nameraval ubiti, da je napad načrtoval dva dneva in da mu je odleglo, da je Fico preživel.

Ob branju sodbe je bil Cintula v polni sodni dvorani miren, njegov odvetnik pa je napovedal pritožbo.

Sojenje na posebnem kazenskem sodišču v mestu Banska Bystrica se je začelo julija. Na njem Fico ni pričal, so pa predvajali njegovo video izjavo. Obtoženec pa je v sklepni izjavi povedal, da je dejanje storil iz moralnega obupa. Kot nekdanji Ficov oboževalec je namreč spremenil mnenje, ko je, kot je dejal, Fico "opit z močjo, začel izkrivljati resnico in sprejemati nerazumne odločitve, ki škodujejo državi".