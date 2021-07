Atlantic Grupa v prvem polletju okrepila prihodke in dobiček

Atlantic skupina je v prvem polletju rasla na vseh poslovnih in distributivnih področjih, kar je posledica boljše epidemiološke situacije in rahljanja epidemioloških ukrepov na vseh trgih v primerjavi z enakim obdobjem lani, je ocenil predsednik uprave družbe Emil Tedeschi .

Najboljši rezultat med poslovnimi področji so imeli v segmentu pijače, v katerem se je vodilna blagovna znamka Cedevita okrepila za 16,1 odstotka. Sledi Donat s 15,8 odstotka. Kava je še zmeraj posamezno največja kategorija z 20,5-odstotnim deležem v celotnih prihodkih. Glavni blagovni znamki sta Barcaffe ter Grand kafa, ki je zrasla za 10,3 odstotka.

Ko gre za distribucijo področja, sta na vrhu Hrvaška z 10,6-odstotno rastjo in Srbija z 9,7-odstotno rastjo.

V Atlantic Grupi so v sporočilu še spomnili, da so v začetku marca začeli naložbo v izgradnjo nove tovarne za blagovno znamko Argeta na območju Varaždina na Hrvaškem. Naložba, vredna 50 milijonov evrov, bo potekala v več fazah, novi proizvodni obrat pa naj bi bil zgrajen v 15 mesecih po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Realizacija vseh faz projekta bo predvidoma prinesla do 150 novih delovnih mest. Julija so podpisali tudi pogodbo o sodelovanju z vodilnim svetovnim proizvajalcem izdelkov od čokolade in kakava, Barry Callebaut.