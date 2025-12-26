Nevihta, poplave, plazovi in evakuacije v Kaliforniji

Na jugu Kalifornije je na božični večer zaradi hudourniškega deževja prišlo do obsežnih poplav, zaradi katerih je moralo na stotine ljudi zapustiti svoje domove.
Ameriška nacionalna vremenska služba (NWS) je izdala opozorilo o visoki nevarnosti prekomernih padavin in sporočila, da se bodo življenjsko nevarne atmosferske rečne razmere nadaljevale.
Posnetki z gorskih območij prikazujejo plazove blata in ruševin, ki so se zlivali po cestah, ter hitro tekočo vodo, ki je zalila pritličja številnih domov. Ponekod so bile hiše in drevesa delno potopljene.
Po poročanju lokalnih medijev je v San Diegu moški umrl, ko je nanj padlo podrto drevo, v Sacramentu pa je v prometni nesreči, povezani z neurjem, umrl namestnik šerifa, poroča Sky News.
Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v šestih okrožjih razglasil izredne razmere, da bi zagotovil hitro mobilizacijo služb za zaščito in reševanje. Oblasti okrožja Los Angeles so sporočile, da je bilo izdanih približno 130 ukazov za evakuacijo, predvsem za domove na območjih, ki so bila v začetku leta prizadeta v gozdnih požarih in so zato še posebej ranljiva za zemeljske plazove.
Meteorolog Nacionalne vremenske službe Mike Wofford je pojasnil, da v južni Kaliforniji v tem letnem času običajno pade okoli 2,5 centimetra dežja, tokrat pa bi lahko marsikje padlo med 10 in 20 centimetrov, v gorskih predelih celo več.
Kaj je atmosferska reka?
Atmosferske reke so dolgi, ozki pasovi v ozračju, ki prenašajo velike količine vodne pare iz tropskih območij proti celinam. Ko dosežejo kopno, se ta vlaga sprosti v obliki močnega dežja ali sneženja.
Na zahodni obali Združenih držav atmosferske reke prispevajo med 30 in 50 odstotkov letnih padavin. Čeprav niso vedno uničujoče in imajo pomembno vlogo v vodnem ciklu, postajajo zaradi segrevanja planeta večje, bolj vlažne in pogostejše.
V delih gorovja Sierra Nevada so oblasti opozorile na močno sneženje in sunkovit veter, ki lahko zelo otežita ali celo onemogočita potovanje čez gorske prelaze. Center za plazove Sierra je izdal opozorilo o znatni nevarnosti plazov na območju jezera Tahoe.
Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več deset tisoč gospodinjstev, vendar je po podatkih podjetja Pacific Gas and Electric oskrba z električno energijo že obnovljena v več kot 165.000 domovih.
