Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nevihta, poplave, plazovi in evakuacije v Kaliforniji

San Diego, 26. 12. 2025 10.07 pred 21 minutami 2 min branja 2

Avtor:
D. S.
Poplave v Kaliforniji

V ameriški zvezni državi Kalifornija so v neurjih umrli najmanj trije ljudje, okoli 100.000 ljudi je ostalo brez elektrike. Zaradi poplav je zaprtih več cest, sprožili so se zemeljski plazovi. Guverner zvezne države Gavin Newsom je v Los Angelesu in nekaterih drugih okrožjih na jugu države razglasil izredne razmere.

Na jugu Kalifornije je na božični večer zaradi hudourniškega deževja prišlo do obsežnih poplav, zaradi katerih je moralo na stotine ljudi zapustiti svoje domove. 

Ameriška nacionalna vremenska služba (NWS) je izdala opozorilo o visoki nevarnosti prekomernih padavin in sporočila, da se bodo življenjsko nevarne atmosferske rečne razmere nadaljevale.

Posnetki z gorskih območij prikazujejo plazove blata in ruševin, ki so se zlivali po cestah, ter hitro tekočo vodo, ki je zalila pritličja številnih domov. Ponekod so bile hiše in drevesa delno potopljene.

Po poročanju lokalnih medijev je v San Diegu moški umrl, ko je nanj padlo podrto drevo, v Sacramentu pa je v prometni nesreči, povezani z neurjem, umrl namestnik šerifa, poroča Sky News.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v šestih okrožjih razglasil izredne razmere, da bi zagotovil hitro mobilizacijo služb za zaščito in reševanje. Oblasti okrožja Los Angeles so sporočile, da je bilo izdanih približno 130 ukazov za evakuacijo, predvsem za domove na območjih, ki so bila v začetku leta prizadeta v gozdnih požarih in so zato še posebej ranljiva za zemeljske plazove.

Meteorolog Nacionalne vremenske službe Mike Wofford je pojasnil, da v južni Kaliforniji v tem letnem času običajno pade okoli 2,5 centimetra dežja, tokrat pa bi lahko marsikje padlo med 10 in 20 centimetrov, v gorskih predelih celo več.

Kaj je atmosferska reka?

Atmosferske reke so dolgi, ozki pasovi v ozračju, ki prenašajo velike količine vodne pare iz tropskih območij proti celinam. Ko dosežejo kopno, se ta vlaga sprosti v obliki močnega dežja ali sneženja.

Na zahodni obali Združenih držav atmosferske reke prispevajo med 30 in 50 odstotkov letnih padavin. Čeprav niso vedno uničujoče in imajo pomembno vlogo v vodnem ciklu, postajajo zaradi segrevanja planeta večje, bolj vlažne in pogostejše.

V delih gorovja Sierra Nevada so oblasti opozorile na močno sneženje in sunkovit veter, ki lahko zelo otežita ali celo onemogočita potovanje čez gorske prelaze. Center za plazove Sierra je izdal opozorilo o znatni nevarnosti plazov na območju jezera Tahoe.

Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več deset tisoč gospodinjstev, vendar je po podatkih podjetja Pacific Gas and Electric oskrba z električno energijo že obnovljena v več kot 165.000 domovih.

kalifornija zda vreme dež

Venezuela izpustila 60 priprtih po protestih proti Maduru

Odšli na božično plavanje, reševali so jih reševalci: dva moška pogrešana

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mihelij
26. 12. 2025 10.45
"rečna nevihta", kaj je to?
Odgovori
0 0
ptuj.si
26. 12. 2025 10.41
Levičarska Kalifornija.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
cekin
Portal
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
moskisvet
Portal
Nekoč se mu niso mogle upreti
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425