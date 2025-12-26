Nevihta, poplave, plazovi in evakuacije v Kaliforniji

Na jugu Kalifornije je na božični večer zaradi hudourniškega deževja prišlo do obsežnih poplav, zaradi katerih je moralo na stotine ljudi zapustiti svoje domove.

Ameriška nacionalna vremenska služba (NWS) je izdala opozorilo o visoki nevarnosti prekomernih padavin in sporočila, da se bodo življenjsko nevarne atmosferske rečne razmere nadaljevale.

Posnetki z gorskih območij prikazujejo plazove blata in ruševin, ki so se zlivali po cestah, ter hitro tekočo vodo, ki je zalila pritličja številnih domov. Ponekod so bile hiše in drevesa delno potopljene.

Po poročanju lokalnih medijev je v San Diegu moški umrl, ko je nanj padlo podrto drevo, v Sacramentu pa je v prometni nesreči, povezani z neurjem, umrl namestnik šerifa, poroča Sky News.