Atmosferska reka v Kalifornijo prinaša še več dežja, snega in poplav

Po navedbah vremenske službe je "izbruh močnih padavin" posledica atmosferske reke, ki se je začela v četrtek. Atmosferske reke nastanejo, ko voda izhlapi v zrak, veter pa jo odnese s seboj in ustvari dolge pasove, ki tečejo po nebu podobno kot reke na kopnem. Povzročijo pa lahko močno deževje in sneg v gorah.

"Možne bodo poplave cest, rek, potokov in drugih poplavnih območij, zlasti na območjih s slabim odtokom vode zaradi snega, ki blokira odtoke in prepuste," opozarja nacionalna vremenska služba. Največ padavin naj bi padlo v osrednji Kaliforniji, "obilne količine močnega snega" pa bi lahko ogrozile dele severne Kalifornije in gorovje Sierra Nevada, kjer so možni plazovi, opozarja vremenska služba.

Na območju Big Sura so uradniki prebivalce pozvali, naj si naredijo zaloge hrane in drugih osnovnih potrebščin za vsaj dva tedna.

Neurje, ki se vztrajno bliža tej zvezni državi, je zadnje v nizu ekstremnih vremenskih pojavov, ki so v preteklih tednih prizadeli zahod ZDA. Po neurjih na jugu Kalifornije, kjer je sneg od civilizacije odrezal skupnosti v gorovju San Bernardino in sosednjem gorovju San Gabriel vzhodno od Los Angelesa, je bilo najdenih najmanj 13 mrtvih.

Strokovnjaki so opozorili, da se bo v Kaliforniji zaradi globalnega segrevanja podnebni kaos, vključno s pogostimi nevihtami in ekstremnimi sušnimi obdobji, še povečal.

V nekaterih občinah so se podirale strehe, zmanjkalo je elektrike, oblasti pa so poročale še o morebitnem uhajanju plina in o požarih. Po vsej državi, tudi v turističnih krajih, kot sta jezero Tahoe in nacionalni park Yosemite, so bili ljudje ujeti v svojih domovih in počitniških prikolicah.

Sneg je oviral tudi reševalce, ki so dobesedno izkopavali ljudi iz njihovih domov, kjer so bili nekateri ujeti tudi več kot teden dni. Gasilci so pomagali pri odstranjevanju streh, ki bi se zaradi teže snega in dežja lahko podrle. Na podeželskih območjih, ki so še vedno odrezana od oskrbe, so reševalci iz zraka spuščali seno ujeti živini.