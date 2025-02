Audi v škripcih, zaposlenim naj bi zamaknili že obljubljeno povišanje plač

Nemška revija Focus poroča, da želi Audijevo vodstvo v tovarnah v Ingolstadtu na Bavarskem in v Neckarsulmu pri Stuttgartu zaposlene prepričati, da odložijo že dogovorjeno povišanje plač.

Novembra so namreč v sklopu kolektivnih pogajanja dosegli dogovor, da se z aprilom plače zvišajo za dva odstotka, še za dodatnih 3,1 odstotka pa prihodnje leto. Medij, ki navaja vire blizu avtomobilskega podjetja, poroča, da želi Audi celotno časovnico zamakniti.

Znižali naj bi tudi dodatke za nočno delo in nadure, prav tako naj bi med zaposlene razdelili manjši delež nagrad.

Tiskovna predstavnica Audija je za Bild potrdila, da pakt "Audi.Future"(Audi. Prihodnost, op. a.) predvideva, da se v primeru spremenjenega poslovnega okolja začnejo nova pogajanja. "Audijev upravni odbor je sedaj to potrdil in skupaj s svetom delavcev že vodi pogovore, katerih dogovori bodo v interesu podjetja in zaposlenih."

Posredno so torej potrdili, da so se gospodarske razmere zanje poslabšale. Kaj točno to pomeni za zaposlene, v podjetju niso razkrili.

Lani se je Audijeva prodaja po vsem svetu zmanjšala za 12 odstotkov. Podjetje na Bavarskem je lani prodalo za 21 odstotkov vozil manj, tudi na Kitajskem je prodaja padla za 11 odstotkov, še poroča Bild.