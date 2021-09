Novo zavezništvo Aukus : Avstralija bo dobila jedrske podmornice

Aukus so skupaj na virtualni konferenci naznanili predsednik ZDA Joe Biden ter premierja Velike Britanije in Avstralije, Boris Johnson in Scott Morrison. "Priznavamo nujnost zagotavljanja miru in stabilnosti v Indopacifiški regiji na dolgi rok. Sposobni se moramo biti soočiti s trenutnim strateškim okoljem v regiji in kako se lahko razvije," je dejal Biden.

Britanski premier Johnson je dejal, da bo zavezništvo trem angleško govorečim pomorskim demokracijam omogočilo utrditev medsebojnih vezi in zaostritev fokusa na vse bolj zapleteni del sveta. "Imeli bomo novo priložnost za utrditev Velike Britanije na vrhu znanosti in tehnologije, utrditev naše nacionalne strokovnosti, Velika Britanija, ZDA in Avstralija pa se bodo povezale bolj kot doslej," je dejal Johnson.

Države bodo delile informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti. Sem sodi pomoč Avstraliji, da pride do podmornic na jedrski pogon. ZDA so doslej tehnologijo za takšne jedrske podmornice delile le z Veliko Britanijo. Morrison je zagotovil, da si Avstralija ne prizadeva priti do jedrskega orožja.