Spor zaradi podmornic: bo Bidnov klic pomiril razburjeni Pariz?

Francija se je, potem ko je čez noč ostala brez več deset milijard evrov vrednega posla s podmornicami, odzvala ostro: veleposlanika iz Avstralije in ZDA je odpoklicala na posvet v domovino, odpovedano pa je tudi za ta teden predvideno srečanje med obrambnima ministroma Francije in Velike Britanije.

Odnosi med tradicionalnimi zaveznicami so se ohladili, potem ko so Avstralija in Združene države Amerike skupaj z Veliko Britanijo "za hrbtom" Francije podpisale zavezništvo v Indopacifiški regiji (Aukus), ki vključuje opremljanje Avstralije s podmornicami na jedrski pogon. Canberra je zato odstopila od dogovora, po katerem bi od Francije za 56 milijard evrov kupila podmornice na konvencionalen pogon.

V naslednjih dneh naj bi ameriški in francoski predsednik, Joe Biden in Emmanuel Macron, o zadevi razpravljala po telefonu.

Avstralski premier Scott Morrison sicer trdi, da so francoskega predsednika Emmanuela Macrona o nameri obvestili, preden so ga mediji, "okoli 20.30" večer pred razglasitvijo zavezništva, s čimer pa nikakor ni omilil slabe volje v Parizu. "Konec koncev je šlo za odločitev o tem, ali bodo podmornice, ki jih bomo zgradili z velikimi stroški za davkoplačevalce, sposobne opraviti naloge, ki jih pričakujemo. Naša strateška presoja, ki temelji na najboljših možnih obveščevalnih in obrambnih nasvetih, je bila, da ne bodo. Bilo bi malomarno, če ne bi izkoristili priložnosti, da za podporo našim obrambnim operacijam zagotovimo najbolj zmogljive podmornice," je še dejal.

Populistični podpredsednik avstralske vlade Barnaby Joyce je Pariz zavrnil z besedami, da jim ni treba dokazovati zavezanosti Franciji, saj o tem priča na desetine tisočev Avstralcev, ki so med prvo in drugo svetovno vojno umrli, ko so branili francosko zemljo. Vendar pa tokrat Avstralija ni stopila le v "bitko" s Francijo, ampak kar v "vojno" s celotno Evropsko unijo. Že naslednji mesec naj bi namreč avstralski minister za trgovino Dan Tehan prispel v Pariz na pogovore o prostotrgovinskem sporazumu med njegovo državo in EU. Kot je dejal veleposlanik Thebault, po njegovih informacijah vsaj za zdaj sestanek še ni odpovedan, je pa Francija druge članice EU že zaprosila, naj "premislijo" o vključitvi Avstralije v kakršen koli prostotrgovinski sporazum.