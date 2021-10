Avstralca po čudežu preživela dneve brez vode v avstralski divjini

14-letni Mahesh Patrick in 21-letni Shaun Emitja sta po čudežu preživela v avstralski divjini. Med večurno vožnjo se jima je pokvaril avto. Fanta sta odšla po pomoč, po približno petih prehojenih kilometrih sta ugotovila, da hodita v napačno smer. Zaradi neznanih razlogov sta se ločila in vsak posebej v divjini preživela več dni. Izčrpanega in dehidriranega 14-letnika, ki je sam prehodil 35 kilometrov, so našli člani aboriginske skupnosti. Naslednji dan so na območju Alice Springsa našli tudi 21-letnika. Fanta so pogrešali po tem, ko se tisti dan nista vrnila v aboriginsko skupnost, ki se nahaja 120 kilometrov stran od Alice Springsa.

Vozilo, v katerem sta bila 21-letni Shaun Emitja in 14-letni Mahesh Patrick, se je v ponedeljek med štiriurno vožnjo po oddaljenem območju Avstralije pokvarilo. Vozila nista mogla popraviti, zato sta v njem prespala in naslednje jutro odšla po pomoč. Prehodila sta pet kilometrov, nakar sta ugotovila, da hodita v napačno smer. Policija ugotavlja, da sta v bližini mesta, kjer sta obstala, našla vir vode. Vršilka dolžnosti poveljnice Kirsten Engels meni, da sta dostop do vode nazadnje imela v torek. Zaradi neznanih razlogov naj bi se fanta med potjo razšla. 14-letnik je sam prehodil približno 35 kilometrov, na določeni točki se je približal ograji in v smeri proti jugu hodil ob njej. V petek zvečer so močno dehidriranega in izmučenega odkrili člani aboriginske skupnosti in ga predali članom njegove aboriginske skupnosti. V soboto so s pomočjo helikopterja in usmeritev 14-letnika našli še 21-letnega Emitja. Policija meni, da sta v divjini preživela le po čudežu. Oblasti ljudem, ki potujejo skozi avstralsko divjino, svetujejo, naj v podobnih primerih ostanejo v bližini svojih avtomobilov, ki ponujajo zaščito pred vremenom. Prav tako je avtomobil viden v primeru helikopterskega reševanja, v avtomobilu pa je priporočeno imeti hrano in vsaj štiri litre vode na osebo.