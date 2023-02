Avstralci bodo z bankovcem počastili prve prebivalce in ne kralja Karla

Avstralska centralna banka (RBA) se bo pri oblikovanju bankovca za 5 avstralskih dolarjev, izdajanje katerega bi lahko trajalo več let, posvetovala s 'prvimi Avstralci'. Gre za avtohtono prebivalstvo države ali ljudstvo prvih narodov, sestavljeno iz Aboriginov in Otočanov Torresove ožine, potomcev najstarejše neprekinjene kulture na svetu, ki so na celini živeli več kot 65.000 let. Skupaj predstavljajo približno 3,2 odstotka prebivalstva države s 25 milijoni ljudi.