Avstralci našli pogrešano osemmilimetrsko radioaktivno kapsulo

Po več tednih iskanja so avstralske nujne službe našle pogrešano radioaktivno kapsulo, ki se uporablja v rudarstvu. Ta se je enkrat po 10. januarju izgubila med prevozom po 1400-kilometrski poti od Pertha do rudnika Pilbara. Izgubo so sicer odkrili pred osmimi dnevi. Ker kapsula v premer meri le šest, v dolžino pa osem milimetrov, so ob najdbi pripadniki nujnih služb dejali, da so našli 'iglo v kupu sena'.

Pri iskanju kapsule so jim pomagali tudi posebni detektorji sevanja in druga specializirana oprema. Ob tem pa se je avstralski oddelek za gasilske in nujne primere vseskozi bal, da se je kapsula zaradi svoje velikosti zataknila v pnevmatike katerega izmed mimo vozečih vozil.