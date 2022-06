Energetska kriza: Manj elektrike za Avstralce

Energetska kriza v Avstraliji je posledica visokih cen energentov in pomanjkanja oskrbe z električno energijo, do katerih je prišlo zaradi več notranjih in zunanjih dejavnikov. To so: vojna v Ukrajini, nepričakovane okvare zastarelih avstralskih elektrarn na premog, nizka oskrba s plinom in pomanjkanje odzivnosti pri prilagajanju na obnovljive vire energije. Zaradi slednjega je bila Avstralija tudi pogosta tarča kritik v mednarodnem prostoru. Država je sicer ena največjih izvoznikov premoga in utekočinjenega zemeljskega plina.