Avstralcu zaradi snemanja umirajočih policistov 10 mesecev zapora

"Vaše vedenje ob snemanju umirajočih policistov ni bilo samo grozljivo, ampak tudi brezčutno in obsojanja vredno," je dejal sodnik. Že pretekli mesec, ko je Pusey priznal krivdo, je sicer sodnik ocenil, da so 42-letnika avstralski mediji demonizirali do te mere, da je verjetno najbolj osovražen človek v Avstraliji.

Usodna nesreča

Pusey je lani s svojim avtomobilom divjal po avtocesti v Melbournu, ko so ga ustavili štirje policisti. Med postopkom aretacije zaradi prehitre vožnje je v policiste nenadoma zapeljal voznik tovornjaka. Pusey je stal nekaj metrov stran in se je nesreči izognil, nato pa je izvlekel telefon in začel snemati.

Vsi štirje policisti so na kraju umrli. Na sodišču so preiskovalci nesreče navedli, da je Pusey stal pred tovornjakom, pod katerim je bila ujeta starejša policistka, in se ji posmehoval. Po oceni strokovnjakov je bila policista takrat še živa.

Njegove besede je ujela policijska kamera. "Vse, kar sem si želel, je bilo, da grem domov in si privoščim suši," je bilo moč slišati 42-letnika, preden je umrle policiste obtožil, da so mu uničili njegov športni avtomobil znamke Porsche.

Nato je pobegnil s kraja nesreče, naslednji dan pa so ga policisti aretirali na domu - sprva le zaradi prekoračitve hitrosti, posedovanja drog in nepremišljenega ravnanja. Kasneje je policija odkrila še posnetke, ki jih je Pusey delil s svojimi prijatelji.

Voznik tovornjakaMohinder Singh je bil v začetku tega meseca obsojen na 22 let zaporne kazni. Sodišče je ugotovilo, da je užival droge, posledično pa je zaradi blodenj in halucinacij zapeljal na nasprotni pas in ubil štiri policiste.