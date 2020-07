Avstralec med vožnjo na avtocesti premagal eno najnevarnejših kač na svetu

"Bolj, kot sem premikal noge, bolj se je začela ovijati okoli mene. Glavo je začela zabijati v voznikov sedež med mojimi nogami," je povedal Jimmy. Kačo je poskušal poškodovati z varnostnim pasom in nožem, hkrati pa se je trudil zaustaviti vozilo.

Jimmy je bil prepričan, da ga je med prerivanjem kača ugriznila, zato se je bal za svoje življenje. Vzhodne rjave kače so zelo hitre in usodne, njihov strup lahko povzroči paralizo in krvavitev možganov. Jimmyju je uspelo ubiti kačo, nato pa je stopil na plin in se odpeljal proti najbližji bolnici. Takrat je njegov avtomobil opazil policist in ga ustavil, saj je vozil s hitrostjo okoli 120 kilometrov na uro.