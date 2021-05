Avstralec ubil roparja in z njegovim mumificiranim truplom živel 15 let

Grozljiva zgodba je prišla na dan ob uradnem mrliškem pregledu v Sydneyju.

Kot poročajo lokalni mediji, je namreč Bruce Roberts ustrelil Shana Snellmana, ko je ta leta 2002 skušal vlomiti v njegovo hišo. Njegovo truplo je nato spravil in ga hranil vse do svoje smrti leta 2017. Ko je Roberts umrl, sicer po naravni poti, so njegovi sosedje na to opozorili reševalne službe in te so našle njegovo truplo.

Roberts je očitno trpel za kompulzivno motnjo kopičenja stvari, saj je bil njegov dom povsem prekrit s kupi in kupi najrazličnejših predmetov in smeti. Snellmanovega trupla zato sprva sploh niso našli, odkrili so ga šele leto dni kasneje, potem ko so najeli čistilni servis, da se loti zahtevne naloge praznjenja hiše. Mumificirano truplo vlomilca je bilo v spalnici, obkrožalo pa ga je kakih 70 osvežilcev zraka, ki so za silo preprečevali širjenje grozljivega smradu. Med drugim so v hiši našli tudi okoli deset kosov orožja.