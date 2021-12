Avstralec zaradi neplačane preživnine ne sme zapustiti Izraela do leta 9999

Nekdanja žena 44-letnega Noama Hupperta, ki je izraelska državljanka, se je v svojo domovino vrnila leta 2011. Njuna otroka sta bila takrat stara tri mesece in pet let. Da bi ohranil stik s svojima otrokoma, jim je Huppert leta 2012 sledil v Izrael, vse od takrat pa države ne more več zapustiti.

Nekdanja soproga je namreč zadevo vložila na sodišče, ki je odločilo, da mora Huppert mesečno plačati 1426 evrov za vsakega otroka, dokler ne dopolnita 18 let. Kot poročajo avstralski mediji, mora oče dveh otrok poravnati celoten strošek preživnine, preden lahko zapusti državo, kar pa znaša več kot dva milijona evrov. Sodišče je namreč izdalo odredbo o prepovedi izstopa iz države.

"Od leta 2013 sem ujet v Izraelu," pravi 44-letni kemik, ki je zaposlen v enem od farmacevtskih podjetij. Kot je poudaril, je le eden od mnogih tujih državljanov, "ki jih izraelski pravosodni sistem preganja samo zato, ker so bili poročeni z Izraelkami".