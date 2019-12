15-urne izmene, brez plačila: s požari v Avstraliji se bori na tisoče prostovoljnih gasilcev

Že vse od septembra se z več sto požari v zvezni državi Novi Južni Wales bori več kot 3000 avstralskih gasilcev. Na terenu so vsak dan, delajo tudi po več kot 15 ur skupaj. In skorajda 90 odstotkov teh gasilcev je prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila ali nadomestila za svoje delo, pravi NSW RFS. Ta več stoletij star model je tradicionalen tudi v nekaterih drugih avstralskih zveznih državah, v skorajda vsakem mestecu gasilske prostovoljne službe sestavljajo lokalni prebivalci - sistem, ki je na območjih, kjer so se v preteklosti z manjšimi gozdnimi požari soočali le del leta.

A letos je stanje popolnoma drugačno. Ogromni požari, značilno zgolj za vrhunec poletja, so izbruhili že na začetku pomladi, še dodatno jih spodbujajo rekordno visoke temperature, močan veter in suša. In vse to je v Avstraliji sprožilo debato o podpori gasilcem, župani, gasilske organizacije in opozicija pozivajo k plačilu nadomestila. "Prostovoljno sodelujejo in delajo, kolikor le lahko, pogosto gredo preko svojih zmogljivosti. To ni več vzdržljivo,"je za BBCdejal predsednik Gasilske organizacije prostovoljcev Mick Holton.