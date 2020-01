Požari v Avstraliji: 'Največja evakucija prebivalcev v zgodovini te regije'

V Avstraliji že več mesecev divjajo obsežni gozdni požari, najhuje je v zvezni državi Novi Južni Wales, kjer so razglasili izredno stanje. Požari so zahtevali že 20 smrtnih žrtev, uničenih je na stotine domov, več tisoč ljudi pa beži z ogroženih območij.

Evakuacija ljudi, ujetih v mestu Mallacoota

Avstralska mornarica je začela evakuacijo turistov in lokalnih prebivalcev, ki so ostali ujeti v mestu Mallacoota, obkroženem z ognjenimi zublji. Po poročanju BBCso evakuirali že vsaj 1000 ljudi. Lokalni poslanec Darren Chester je evakuacijo označil za"še nikoli prej videno množično preselitev civilistov".

Že v ponedeljek se je na obalo, od koder poteka evakuacija, zateklo okoli 4000 turistov in lokalnih prebivalcev, potem ko so požari obkolili mesto. Vojska je v četrtek s helikopterji evakuirala 60 ljudi, a je nadaljnje evakuacije s helikopterji preprečil gost dim. V petek zjutraj po lokalnem času so tako začeli evakuacijo preko morja, z dvema ladjama MV Sycamore in HMAS Choules.