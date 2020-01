Grozljive razsežnosti požarov v Avstraliji, mesta se dušijo v dimu

Po podatkih IQ Air Visual, ki spremlja kakovost zraka po svetu, je Canberra danes mesto z najbolj onesnaženim zrakom na svetu. V središču mesta je vrednost indeksa kakovosti zraka znašala 1400. Zdravju nevarne so vse vrednosti nad 200.

Onesnaženost zraka v Canberri je danes dosegla za zdravje nevarno raven zaradi dima, ki ga je nad mesto prineslo z okoliških območij, kjer pustošijo požari. Zaprti so muzeji, galerije, parki, uradi in univerze, na tamkajšnjem letališču so odpovedali nekaj poletov.

Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Na oddelku za notranje zadeve, ki je pristojen za koordinacijo odzivanja na naravne nesreče, so uslužbencem naročili, naj zaradi slabega zraka prihodnjih 48 ur ostanejo doma.

V Novem Južnem Walesu medtem trenutno gori več kot 140 požarov, vendar so vsi najnižje stopnje nevarnosti. Gasilcem je danes nekaj olajšanja prinesel dež, vendar padavin ni bilo dovolj, da bi pogasile večje požare. Po katastrofalnih razmerah minuli konec tedna pogrešajo dva človeka.

V zvezni državi Viktorija danes gori več kot 40 požarov, pogrešajo pa štiri ljudi. Od konca septembra, ko se je začela ognjena stihija, je sicer v Novem Južnem Walesu pogorelo skoraj pet milijonov hektarjev površin, v Viktoriji pa 1,2 milijona hektarjev. Ognjeni zublji so skupaj uničili površine v velikosti Irske. Do zdaj je v požarih življenje izgubilo 24 ljudi, poškodovanih ali uničenih je več kot 1800 domov.

Avstralski premier Scott Morrison je napovedal ustanovitev agencije za pomoč pri obnovi, ki naj bi delovala dve leti in pomagala preživelim, da se znova postavijo na noge. Vlada bo za to namenila dve milijardi avstralskih dolarjev (1,24 milijarde evrov).

Avstraliji pomoč ponudile tudi sosednje države

V akciji za zbiranje finančnih sredstev, namenjenih avstralskim gasilcem v Novem Južnem Walesu, kjer se že od septembra borijo z obsežnimi gozdnimi požari, so ljudje v 48 urah zbrali skoraj 12 milijonov evrov. Pomoč pa so Avstraliji ponudile tudi Nova Zelandija, Vanuatu in Papua Nova Gvineja.

Na poti v Avstralijo so pripadniki novozelandske vojske, avstralskim gasilcem pa trenutno že pomaga 157 novozelandskih kolegov. Novozelandski minister za obrambo Ron Mark je dejal, da bo Avstralija potrebovala še več pomoči, saj so številni domovi in ljudje ogroženi, nič pa ne kaže, da bi se požari umirili.

James Marape, premier Papue Nove Gvineje je medtem povedal, da je v pripravljenosti 1000 vojakov in gasilcev, če bo avstralski premier zaprosil za pomoč. Vanuatu pa je Avstraliji doniral 250.000 avstralskih dolarjev oziroma okoli 155.400 evrov.