Avstralija bo iz taborišč v Siriji rešila otroke in žene borcev IS

Vlada poročil, da bo 16 žensk in 42 otrok mrtvih ali zaprtih borcev Islamske države (IS), ki so bili tri leta in pol zaprti v taboriščih v Siriji, vrnjenih v domovino, ni takoj potrdila. "Najpomembnejša prednostna naloga avstralske vlade je zaščita Avstralcev in avstralskih nacionalnih interesov," je dejala tiskovna predstavnica notranje ministrice Clare O'Neil in dodala, da glede na občutljivo naravo ne bi bilo primerno dajati nadaljnjih komentarjev.

Ministrica za okolje Tanya Plibersek je v ponedeljek povedala, da v taborišču v Siriji živi okoli 40 avstralskih otrok, nekatere njihove matere pa so se poročile z borci IS, ko so bile zelo majhne. "Ko se vrnejo v Avstralijo, mislim, da bo zelo pomembno, da bodo še posebej otroci deležni svetovanja," je dejala Pliberskova. "Vendar menim, da bodo vsi še naprej pričakovali, da bodo naše varnostne in obveščevalne agencije ostale v stiku z njimi in jih nadzorovale," je dodala.

Avstralija je leta 2019 prvič iz sirskega begunskega taborišča rešila osem otrok in vnukov dveh mrtvih borcev IS, vrnitev drugih pa je odložila do zdaj.