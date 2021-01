Ameriški golob Joe je prepotoval Tihi ocean, zdaj pa mu v Avstraliji grozi usmrtitev

Avstralske meje so zaprte za tuje obiskovalce, tudi za tiste, ki priletijo z lastnimi krili. Golobu iz ZDA, ki je prepotoval Tihi ocean in pristal v Avstraliji, grozi usmrtitev, saj oblasti pravijo, da predstavlja biološko tveganje.

Edini, ki lahko v času pandemije potujejo v Avstralijo, so avstralski državljani, rezidenti, njihovi najbližji družinski člani in popotniki, ki so bili 14 dni pred vstopom v državo v sosednji Novi Zelandiji. Ostalim potnikom vstop v državo ni dovoljen. Avstralija ta pravila jemlje zelo resno in veljajo tudi za živali, za katere pa ni milosti. Tako se je zdaj pred smrtno obsodbo znašel golob, ki je v Avstralijo prispel iz ZDA.

icon-expand Golob Joe FOTO: AP

Golob je pobegnil med tekmovanjem v ameriški zvezni državi Oregon konec oktobra. Dva meseca pozneje se je pojavil v Melbournu. Na svojem vrtu ga je 26. decembra lani našel Kevin Celli-Bird. Golob, ki ga je poimenoval Joe (po novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Bidnu), je bil povsem izčrpan. Ptič mu je pritegnil pozornost zato, ker tovrstni golobi niso ravno pogosti na njegovem dvorišču, pač pa prevladujejo grlice. "Na vrtu imamo fontano in golob se je v njej odžejal in okopal. Bil je precej shujšan, zato sem nadrobil suhih piškotov in mu jih nastavil na vrtu," je Avstralec povedal za AP. Naslednji dan se je golob znova pojavil pri fontani. "Zato sem se odpravil ven, da si ga pobliže ogledam, ker je bil precej slaboten. Ni bil videti, da bi ga bilo preveč strah moje bližine, takrat sem videl, da ima moder obroček na nogi. Očitno je bilo, da ima lastnika, zato sem ga ulovil," pravi. A ga je nato po ogledu obročka izpustil. Po krajšem brskanju po spletu je tako odkril, da golob pripada lastniku iz Alabame in da so ga nazadnje videli na golobji "dirki" 29. oktobra lani v ameriški zvezni državi Oregon na zahodu ZDA. Kontaktiral je ameriško zvezo, ki je organizirala temovanje, kjer so mu potrdili, da Joe pripada lastniku iz Montgomeryja v Alabami. Celli-Bird je skušal stopiti v stik z lastnikom, a mu to doslej še ni uspelo. Golob pa se očitno na njegovem vrtu dobro počuti, saj se tja vrača vsak dan. Celli-Bird pa ga od prvega dne hrani. "Mislim, da se je odločil, da je to njegov novi dom, ker mu dajem hrano in ker ima vir vode," pravi.

