Kitajska objavila predelano fotografijo avstralskega vojaka, premier zahteva opravičilo

Fotografijo je objavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian in ob tem zapisal, da je bil "šokiran nad umori afganistanskih zapornikov in civilistov, ki so jih zagrešili avstralski vojaki".

Odnosi med Avstralijo in Kitajsko so napeti, že odkar je avstralska vlada pozvala k mednarodni preiskavi izvora pandemije covida-19, zaostrujeta pa jih tudi avstralska podpora demokratičnemu gibanju v Hongkongu ter prepoved uporabe tehnologij kitajskega Huaweija pri vzpostavljanju omrežja 5G v Avstraliji. V začetku meseca je uradni Peking nato objavil seznam pritožb v povezavi z avstralskimi naložbami v tujini, nacionalno varnostjo ter kršitvami človekovih pravic. Konec preteklega tedna pa je Kitajska napovedala tudi dodatne carine za avstralsko vino – uvozniki bodo morali plačati kavcijo v višini med 107 in 212 odstotkov vrednosti pošiljke.

Sporna fotografija, ki jo je objavil Zhao Lijian, se sicer navezuje na nedavno razkritje dolgo pričakovanega poročila avstralskih obrambnih sil, da obstajajo verodostojni dokazi za to, da so avstralske posebne enote v Afganistanu nezakonito ubile 39 neoboroženih ljudi. Šlo naj bi predvsem za umore zapornikov, kmetov in civilistov med letoma 2009 in 2013. Poročilo bremeni vsaj 19 vojakov, večina je pripadnikov posebne enote letalskih sil (SAS). Uradno obvestilo, da bodo odpuščeni, naj bi že prejelo deset vojakov, ki so bili priča likvidacijam ali so sodelovali pri njih, vendar pa niso del skupine 19 vojakov, ki jim grozi obtožnica. Celotno zadevo so sicer predali posebnemu tožilstvu za vojne zločine.