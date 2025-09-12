Svetli način
Tujina

Avstralija preiskuje ameriškega vplivneža, ki je lovil krokodile

Sydney, 12. 09. 2025 15.40

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
2

Ameriški vplivnež Mike Holston, znan tudi pod imenom "Pravi Tarzan", je s svojimi 15 milijoni sledilci delil dva videoposnetka iz avstralske zvezne države Queensland, ki prikazujeta, kako lovi in zadržuje krokodile. Zaradi njegovega ravnanja so v Avstraliji sprožili preiskavo.

"Tovrstna dejanja so izjemno nevarna in tudi nezakonita, zato aktivno preverjamo, ali se osebe držijo strogih ukrepov, in kršitelje tudi kaznujemo z globami," je sporočil okoljski oddelek avstralske zvezne države Queensland. Ameriški vplivnež Mike Holston je namreč pred nekaj dnevi s svojimi sledilci delil dva kontroverzna videoposnetka, zaradi katerih je ta otoška država sprožila preiskavo, poroča New York Post.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvem videoposnetku Američan stopi s čolna v plitvo vodo in steče proti živali, ki jo prepozna kot "sladkovodnega krokodila", nato skoči nanj in se z njim bori. Na njegovi levi roki je vidna kri, ko prime krokodila za vrat, ki ga je mogoče slišati klicati.

Holston je med držanjem plazilca v rokah dejal: "Iz tega so narejene sanje." Priznal je tudi, da si je že od malih nog želel obiskati Avstralijo, da bi krokodile videl od blizu. Posnetek je v le nekaj dneh po objavi zbral več kot milijon všečkov, ogledalo pa si ga je več kot 30 milijonov ljudi.

V drugem videoposnetku pa Holston v močvirju lovi "mladega slanovodnega krokodila". Kmalu za tem s precejšnjo lahkoto zgrabi plazilca. Prisotni v Queenslandu so slednje označili za "povsem neznačilno" ter se ob tem sklicevali na strokovnjake za krokodile. "Običajno bi se takšna žival zvijala in premetavala naokoli ter poskušala pobegniti," so povedali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na videoposnetkih, ki so bili očitno posneti pri reki Lockhart na polotoku Cape York, je mogoče videti, kako obe živali znova izpustijo v naravo.

Vplivnež je pod enim od posnetkov zapisal, da tovrsnega početja sicer ne spodbuja, dodal pa je tudi, da je bila žival po fotografiranju in ogledu izpuščena. Vendar pa številni njegovemu pojasnilu ne verjamejo.

Vplivnež tarča kritik, grozi mu kazen

Avstralski naravovarstvenik in zaščitnik živali Bob Irwin, oče pokojnega Steva Irwina - znanega avstralskega "lovca na krokodile" -, je zaradi dejanj Američana pozval k strožjim kaznim za tovrstne objave na družbenih omrežjih. "Ljudje, ki obiščejo našo državo, morajo spoštovati našo divjino. V nasprotnem primeru jih je treba odsloviti," je dejal Irwin.

Ameriški biolog in naravovarstvenik Jeff Corwin, ki se ukvarja z divjimi živalmi, pa je poudaril, da ima Avstralija stroge predpise glede svojih živali. "Avstralija se sooča z velikimi izzivi pri ohranjanju narave - od invazivnih vrst in izgube habitatov do zelo hitro spreminjajočega se podnebja. Prav zato se tako zelo trudijo zaščititi divje živali," je dejal ter dodal, da bodo morda mnogi presenečeni nad dejstvom, da so na samem vrhu njihovega seznama prav plazilci.

Corwin je ob tem poudaril, da so krokodili nevarni plenilci: "Če nisi previden, te lahko zlahka poškodujejo. Več ljudi je že umrlo, ko so se skušali dotakniti živali. Prav tako pa lahko nevedneži krokodila tudi poškodujejo."

Tako slanovodni kot sladkovodni krokodili so lahko dolgi od približno 1,8 do okoli štiri metre, pri čemer slanovodni samci tehtajo do 300 kilogramov, sladkovodni pa do 60 kilogramov, so sporočili iz okoljskega oddelka Queenslanda.

Najvišja kazen za poseganje v krokodila je globa v višini približno 37.500 avstralskih dolarjev (dobrih 20.000 evrov).

To sicer ni prvi tovrstni primer ameriških vplivnežev, ki so v Avstraliji nadlegovali divje živali. Marca je tako na primer samooklicana "navdušenka nad naravo" zapustila državo, potem ko je bila deležna številnih kritik, ker se je posnela, kako je samici vombata iztrgala mladiča.

avstralija krokodil vplivnež zda
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cenb77
12. 09. 2025 17.47
Uga uga... u đungli kot doma....
ODGOVORI
0 0
VoxP
12. 09. 2025 17.40
dajte te influencerje na krožnik lačnim aligatorjem
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
