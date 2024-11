Avstralija otrokom, mlajšim od 16 let, prepovedala uporabo družbenih omrežij

Predsednik vlade Anthony Albanese je ob sprejetju dejal, da je zakonodaja potrebna za zaščito mladih pred škodljivimi učinki družbenih medijev. "To je globalni problem in želimo, da imajo mladi Avstralci otroštvo," je dejal Albanese ob predstavitvi zakona. "Želimo, da so starši mirni," je povedal že pred sprejetjem.

Zakon sicer ne določa, na katerih platformah bo omejitev veljala, naknadno jih bo določil minister za komunikacije, ki bo odločitev sprejel na podlagi priporočil 'internetnih regulatorjev'. Zagotovo pa so iz zakona izvzete platforme za igranje igric in aplikacije za sporočanje ter spletna mesta, do katerih je mogoče dostopati tudi brez uporabniškega računa. To pomeni, da prepoved najverjetneje ne bo v veljavi na YouTubu. Otroci, ki bodo našli način, kako kršiti pravila, ne bodo kaznovani, poroča BBC.

Predlog zakona določa, da bodo morale platforme, kot so TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram in X v letu dni sprejeti ukrepe, s katerimi bodo preprečile, da bi si račune na omrežjih ustvarjali otroci. Če starostnih omejitev ne bodo uvedli, jim grozi tridesetmilijonska kazen (28 milijonov evrov). Kako točno bo preverjanje delovalo, še ni znano, zakon konkretnih predlogov ne navaja. Med možnostmi je sicer tehnologija, ki bi preverjala biometrične podatke, a kritiki na tem mestu opozarjajo na vprašanje zaščite zasebnosti, prav tako bi prepoved otroci lahko zaobšli z uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN).

Kritike zakona

Pobudo za zakon je sicer podala skupina, ki ni bila povezana ne z vlado ne z opozicijo. Pred glasovanjem je bilo tudi nekaj kritik, ki so bile uperjene predvsem v to, da se parlamentu s sprejetjem zelo mudi, v naglici pa da niso uspeli zagotoviti nadzora izvajanja zakona in da zato obstaja tveganje za zasebnost uporabnikov. Nekateri menijo tudi, da zakon staršem odvzema pristojnost, da sami odločajo, kaj je za njihove otroke najboljše.

Nekateri so do zakona kritični tudi, ker da bo prepoved izolirala otroke in jih prikrajšala za pozitivne vidike družbenih medijev, jih usmerila na temni splet ter da pri platformah ne bo več motivacije, da bi same poskrbele za varnejši splet.

Ankete med avstralskimi starši in skrbniki so sicer pokazale, da so takemu zakonu naklonjeni.

Platforme same so zahtevale, da bi se glasovanje o zakonodaji prestavilo na junij prihodnje leto. Takrat bodo namreč znani izsledki raziskave o uporabi tehnologije med različnimi starostnimi skupinami in kako bi uveljavitev nanje vplivala.

S podobnimi pobudami so sicer poskušali tudi drugod po svetu, vendar je Avstralija prva, ki mejo za uporabo družbenih omrežij postavila pri 16 letih. Avstralski zakon tako ne predvideva niti izjem, na primer za otroke, ki bi imeli soglasje staršev, ali za tiste najstnike, ki že imajo uporabniške račune.