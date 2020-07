Kitajski študenti v Avstraliji tarča prevarantov, uprizarjajo celo lastne ugrabitve

Kitajski študenti v Sydneyju so postali tarča prevarantov, opozarja tamkajšnja policija. V večini primerov študente z izsiljevanjem prisilijo, da uprizorijo svojo lastno ugrabitev ter svojim sorodnikom in prijateljem na Kitajskem pošljejo posnetke oziroma dokaze o "ugrabitvi". Žrtve so verjeli, da so same in njihovi sorodniki v nevarnosti, je povedala policija v Novem Južnem Walesu in dodala, da se je shema "resnično povečala v letu 2020 in deluje kot industrija". Študente so pozvali, naj nemudoma obvestijo policijo, če prejmejo klice z grožnjami.

Samo v tem letu je policija prejela prijavo o osmih tovrstnih navideznih ugrabitvah. Zgolj v enem primeru so sorodniki plačali dva milijona avstralskih dolarjev odkupine oziroma dobrih 1,2 milijona evrov. "V nekaterih primerih so družine za odkupnino dale praktično vse kar imajo, do zadnjega centa," je dejala policija.

Sama prevara deluje na izjemno obsežni ravni, prevaranti pa kličejo skorajda vse s kitajskimi priimki v Avstraliji, ter tako pridobijo "nekaj ljudi, ki jim nasedejo". Klici prihajajo iz tujine, zato jih težko izslediti.

Sama prevara po poročanju BBC deluje tako, da kitajski študent v Avstraliji prejme klic prevaranta, ki se pretvarja, da kliče iz kitajskega veleposlaništva ali drugega vladnega organa. Žrtve "obvesti", da se soočajo z nevarnostjo, na primer, da so bili na Kitajskem vpleteni v kaznivo dejanje. Od študentov pa nato zahtevajo plačilo, če se želijo izogniti aretaciji ali deportaciji.

V nekaterih primerih so tako žrtve prepričali, da so popolnoma prekinili stike z družino in prijatelji, najeli hotelsko sobo ter uprizorili lastno ugrabitev, da bi na ta način pridobili sredstva od družine na Kitajskem, še poroča BBC. Prevaranti soimeli žrtve pod "psihološkim nadzorom" ter jih tako prepričale v take ekstreme, kot je uprizoritev ugrabitve, je še povedala policija.

V enem primeru je oče, ki je prejel video posnetek hčerke s prevezanimi očmi in zavezanimi rokami, plačal odkupnino, nato pa kontaktiral policijo v Sydneyju, ki je le uro kasneje našla njegovo "ugrabljeno" hčer živo in zdravo v hotelski sobi. Žrtve same običajno prevare policiji ne prijavijo. "Žrtve navideznih ugrabitev so travmatizirane zaradi celotne izkušnje, verjamejo, da so sebe in svoje družinske člane spravile v nevarnost," je dodala policija.