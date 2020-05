Avstralija uvaja program za zaščito ogroženih morskih konjičkov

V Avstraliji so začeli s prav posebnim programom za zaščito ogroženih morskih konjičkov in obnovo njihovega življenjskega okolja. V ujetništvu so poskrbeli za razploditev parov, njihove potomce pa so sploh prvič izpustili v naravo. Da bi jih vsaj na začetku zaščitili pred plenilci, so jim naredili prav posebne hotele. Ki se sproti spreminjajo v prave male kuhinje za ta zanimiva, a ogrožena bitja.