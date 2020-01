Avstralija v strahu zaradi vrtoglavih temperatur, vpoklicali bodo 3000 rezervistov

V Avstraliji še vedno divjajo obsežni gozdni požari, v katerih je umrlo že 23 ljudi, strokovnjaki pa ocenjujejo, da je zgolj v Novem Južnem Walesu poginilo vsaj 480 milijonov živali. Premier Scott Morrison je naznanil, da bo na pomoč priskočilo 3000 rezervistov. Vsi pa so v strahu, kaj bodo prinesle napovedane suhe, vroče in vetrovne razmere.

Avstralska ministrica za obrambo Linda Reynoldsje dejala, da se država prvič sooča s takšnimi razmerami – temperature so v delih na jugovzhodu presegle 40 stopinj Celzija, oblasti pa so opozorile, da je pred njimi nevaren dan. Od septembra je v obsežnih gozdnih požarih, ki divjajo v deželi kengurujev in koal, umrlo že 23 ljudi. Pogrešajo jih še več deset, ognjeni zublji pa so vzeli že okoli 1500 domov. Srce parajoče so tudi ocene, da je poginilo okoli 480 milijonov živali, in to samo v zvezni državi Novi Južni Wales. Avstralski premier Scott Morrisonje na tiskovni konferenci dejal: "Ta katastrofa je dosegla nove razsežnosti." Ob tem je naznanil, da bodo vpoklicali 3000 rezervistov, ki bodo pomagali pri obvladovanju požarov, prav tako pa bodo namenili okoli 9 milijonov virov za najem štirih gasilnih letal. V vojaških bazah bodo ljudem, ki so morali zapustiti domove, nudili začasno namestitev.

FOTO: AP

Vsi v državi se pripravljajo na vikend, ko bodo temperature podirale nove rekorde, močni pa bodo tudi vetrovi, kar seveda slabša stanje gozdnih požarov. V zvezni državi Viktorija so se trije gozdni požari čez noč združili v enega, zajemajo pa kar 6000 hektarjev. Že pred tem je premier te zvezne države Daniel Andrews razglasil stanje naravne katastrofe, oblasti pa so ob tem pozvale prebivalce, naj čim prej odidejo. Še vedno pogrešajo 21 ljudi. Prebivalci enajstih območij, kjer so razglasili izredno stanje, so sedaj izvedeli, da je prepozno, da bi odšli, v nekaterih delih države pa ne delujejo niti telefonske linije.

