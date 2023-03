Avstralija z ZDA in Veliko Britanijo v izgradnjo flote jedrskih podmornic

Bo pa s tem Oceanska država močno nadgradila svoje vojaške sposobnosti, saj bo postala šele druga država, ki bo od ZDA prejela najnovejšo jedrsko pogonsko tehnologijo. Podmornice bodo lahko delovale z večjim dosegom in hitreje kot obstoječa flota na dizelski pogon, prav tako bo avstralska vojska lahko izvedla napade dolgega dosega. V skladu z dogovorom, bodo avstralski mornarji odšli na usposabljanje za uporabo podmornic v ZDA in Veliko Britanijo.

Dogovor med tremi državami tudi zagotavlja ZDA in Veliki Britaniji, da od leta 2027 lahko uporabljajo pristanišča v zahodni Avstraliji vse do začetka tridesetih let, ko bo država prejela omenjene tri podmornice ameriške izdelave razreda Virginia z možnostjo nakupa dodatnih dveh.

Velika Britanija in Avstralija tudi načrtujeta razvoj povsem nove podmornice na jedrski pogon SSN-AUKUS. Te bodo gradili v Veliki Britaniji, uporabili pa bodo tehnologijo vseh podpisnic sporazuma.

Biden je dejal, da so vse tri države zavezane k zagotavljanju, da Indo-pacifiška regija ostane "svobodna in odprta". "S kovanjem tega novega partnerstva dokazujemo, kako lahko demokracije zagotavljajo varnost in razvoj, ne samo za nas, ampak za celoten svet." Ameriški predsednik je dejal, da bo njegova država vložila 4,3 milijarde evrov v razširitev kapacitet za proizvodnjo in vzdrževanje podmornic razreda Virginia.

Avstralski premier Anthony Albanese je narčt, vreden 344 milijonov evrov, označil za "največjo investicijo v nacionalno obrambo v celi zgodovini". Dodal je, da se bodo s tem v ladjedelnicah odprla tudi številna delovna mesta.

Britanski predsednik vlade Rishi Sunak je dejal, da so izzivi za globano stabilnost v 18 mesecih od razkritja dogovora Aukus močno narasli. "Nezakonita ruska invazija na Ukrajino, rastoče Kitajsko uveljavljanje in destabilizirajoče vedenje Irana in Severne Koreje skupaj predstavljajo grožnjo, da bi svet postal bolj nevaren, nestabilen in razdeljen," je dejal. Tudi Velika Britanija bo okrepila svoj obrambni proračun, in sicer za 5,6 milijard evrov.

Varnostni dogovor Aukus, ki so ga naznanili septembra 2021, je že dolgo tarča kritik Kitajske. Zunanje ministrstvo je prejšnji teden ponovilo, da pakt ustvarja ozračje za novo oboroževalno tekmo. Dogovor sicer ni minili niti brez nezadovoljstva na zahodu. Leta 2021 je namreč Avstralija odstopila od večmilijonskega dogovora s Francijo o izgradnji podmorniške flote in podpisala dogovor z Veliko Britanijo in ZDA. To je precej razjarilo Pariz.

Avstralija sicer vstopa v zelo nestabilno obdobje odnosa s Kitajsko, ki je njen največji trgovinski partner. Analitiki opozarjajo, da bo iskanje ravnotežja med vojaškim zavezništvom in ekonomskim sodelovanjem zelo zahtevna naloga za Canberro.